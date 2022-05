Como fazer?

Para regularizar a situação do título ou retirar a primeira via do documento, os eleitores devem acessar o Título Net, no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É preciso anexar documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e comprovante de quitação do serviço militar.

Para tirar o documento pela primeira vez, é necessário que o futuro eleitor informe a unidade da federação em que reside. Após esse procedimento, aparecem na tela informações sobre a digitalização dos documentos necessários para a solicitação:

– uma foto tipo selfie segurando um documento de identificação

– comprovante de residência atualizado

– certificado de quitação de serviço militar, para homens de 18 a 45 anos

Na página seguinte, em “Título de Eleitor”, ao solicitar a primeira via, a pessoa precisa marcar a opção “não tenho” para prosseguir com o atendimento. Depois do envio dos dados, os documentos serão analisados pela Justiça Eleitoral. O acompanhamento da solicitação pode ser feito também pelo site.