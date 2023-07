Inter “Tive a má sorte de cruzar com a mesma pessoa”, diz o técnico do Inter ao relembrar a sua passagem pelo Atlético-MG

22 de julho de 2023

Coudet (foto) trabalhou com o executivo Rodrigo Caetano nas duas equipes Foto: Ricardo Duarte/Inter Coudet trabalhou com o executivo Rodrigo Caetano nas duas equipes (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Em sua entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet alfinetou o ex-dirigente colorado e atual diretor do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano. Ambos trabalharam juntos em duas oportunidades e não mantém uma relação boa no ambiente de trabalho.

Aproveitando a sua apresentação, Coudet esclareceu a sua saída do clube gaúcho. Além disso, elogiou o seu atual grupo e disse que está otimista para o restante da temporada na Libertadores e no Brasileirão.

“Passei por dois clubes que não pude completar o contrato, mas sigo falando com gente de lá e estou aqui novamente. Talvez tenha tido a má sorte de cruzar com a mesma pessoa nos dois clubes. Palavra tem que cumprir. Falei que tinha uma dívida e aqui estou”, disse o treinador.

“Falei uma coisa quando saí. A verdade sempre se sabe no futebol. Eu saí sem ter fechado com ninguém, não estava fechado com o Celta. Tomei uma decisão enquanto achava que não cumpriram com algo que o grupo precisava. Eu não estou louco. Um pouco”, completou o técnico.

Coudet reestreia neste domingo (23), diante do Bragantino no Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão. O argentino está registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ficará já no banco de reservas.

