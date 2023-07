Com a possível saída do centroavante Suárez, o Grêmio está de olho no mercado e procurando um “substituto” para o camisa 9. O clube gaúcho sondou o chileno Alexis Sánchez, de 34 anos, que está livre no mercado após fim de contrato com o Olympique de Marselha.

As conversas do Tricolor com o estafe de Suárez e até com o Inter Miami estão paradas em uma discussão: se a saída ocorreria agora ou em no final da temporada de 2023, o que influenciaria na busca por reforços.

Segundo informações, o Grêmio fez contatos com os empresários de Alexis para consultar valores sobre o atleta. Para a diretoria gremista, o clube precisa de um nome de impacto para substituir Suárez, caso o uruguaio, de fato, deixe Porto Alegre.

Alexis passou a última temporada no Olympique de Marselha. Em seu único ano no clube francês, o atacante fez 44 jogos com 18 gols marcados.