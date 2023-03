Grêmio “Tivemos dificuldade de adaptação”, diz auxiliar técnico do Grêmio após empate contra o Ypiranga

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

A justificativa do auxiliar para as dificuldades da equipe foi o gramado do Colosso da Lagoa. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após o empate em 0 a 0, contra o Ypiranga, no último sábado (11), o auxiliar Alexandre Mendes concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o gramado do estádio Colosso da Lagoa. Além disso, o comandante tricolor destacou ainda que o time teve dificuldade para se adaptar durante a partida.

No jogo, o sistema defensivo do Grêmio perdeu diversas bolas para o adversário, obrigando o goleiro gremista a fazer intervenções difíceis. O auxiliar explicou que a principal dificuldade da equipe foi o gramado do estádio.

“Na maioria das vezes, a equipe como o Grêmio tem o hábito de jogar em campos melhores. Não falando mal do campo. Tivemos dificuldade de adaptação, mas não é desculpa. Erramos, mas conseguimos fazer a cobertura. . Podia ter uma situação mais catastrófica no primeiro tempo, porque tiveram várias situações de gol, três ou quatro, mas consegui os fechar o espaço e não deixássemos que finalizassem “, disse Alexandre Mendes.

Grêmio voltará para Erechim no próximo final de semana para a semifinal do Campeonato Gaúcho. A primeira partida acontece no domingo (19), no estádio Colosso da Lagoa, às 16h.

