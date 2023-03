Grêmio Centroavante Luiz Adriano voltou a marcar gol pelo Inter após 16 anos

13 de março de 2023

Luiz Adriano permaneceu em campo até os 21 do segundo tempo, quando deu lugar a Alemão Foto: Ricardo Duarte/Inter Luiz Adriano permaneceu em campo até os 21 do segundo tempo, quando deu lugar a Alemão (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Aos 34 minutos do primeiro tempo do jogo do último sábado (11), contra o Esportivo, o centroavante Luiz Adriano marcou o seu primeiro gol pelo Inter após retornar ao estádio Beira-Rio. Após receber passe de Wanderson, o camisa 9 apenas empurrou para dentro do gol. No final, o Colorado goleou o time de Bento Gonçalves, por 4 a 1.

Nas arquibancadas do estádio, o camisa 9 contava com a presença especial da esposa, filhos, o pai e o irmão. O centroavante, após fazer o gol homenageou a sua família e mandou beijo durante a sua comemoração.

“Meu pai de um lado, meu filho do outro. Precisei ir aos dois para não esquecer ninguém. Pude comemorar o gol. Um dia marcante para mim. Depois de 16 anos, marcar novamente no Beira-Rio”, disse o centroavante.

Luiz Adriano permaneceu no campo até os 21 do segundo tempo, quando Alemão entrou em seu lugar. A reestreia do jogador havia acontecido na derrota por 2 a 1 para o Grêmio na Arena, quando contribuiu com assistência ao gol de Alan Patrick.

Centroavante Luiz Adriano voltou a marcar gol pelo Inter após 16 anos