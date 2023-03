Polícia Ossada encontrada próximo ao Palácio do Planalto é de homem de 54 anos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Material foi encontrado na última quinta-feira (9), durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil identificou a ossada humana encontrada em uma área de mata próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília. O corpo é de um homem, de 54 anos. Os investigadores ainda analisam o corpo para identificar as causas da morte. De acordo com a polícia, o nome da vítima é Hermano Caetano Ferreira Neto.

A ossada foi encontrada na última quinta-feira (9), durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia, na Asa norte.

Carteira e celular

No dia em que o corpo foi encontrado, policiais militares informaram que a vítima estava com um celular e uma carteira. Os ossos foram recolhidos pela Polícia Civil e levados ao Instituto Médico Legal (IML).

A região onde o corpo foi encontrado está localizado em uma mata, entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (veja mapa abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, a ossada não está no local “necessariamente há muito tempo”. Segundo a investigação, como é um espaço de céu aberto, o corpo se deteriora mais rápido e também há a ação de animais.

