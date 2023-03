Brasil Piloto de avião tentou pousar duas vezes antes de cair sobre casas em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Avião some após segunda tentativa - momento em que cai sobre os imóveis, a cerca de 80 metros da pista Foto: Reprodução Avião some após segunda tentativa - momento em que cai sobre os imóveis, a cerca de 80 metros da pista. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Imagens mostram o momento em que o oftalmologista José Luiz Oliveira, de 65 anos, tentou pousar no Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, mas não conseguiu descer com o avião e caiu sobre duas casas no bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (11).

Na primeira tentativa, é possível ver que a aeronave não conseguiu parar. Eram por volta das 14h30 quando o avião surgiu no céu e foi em direção à pista. Em um dos ângulos, as imagens mostram que Oliveira tentou descer, não conseguiu, sumiu no campo de visão e arremeteu – manobra em que o piloto desiste do pouso e volta a subir com a aeronave.

Depois, o avião retornou e, mais uma vez, passou perto do chão, mas não conseguiu aterrissar e desapareceu novamente – momento em que caiu sobre os imóveis, a cerca de 80 metros da pista.

Oliveira, que pilotava a aeronave, morreu após dar entrada no Hospital Pronto-Socorro João XXIII. O corpo dele foi enterrado no Cemitério Memorial Park, em Governador Valadares, na Região Leste de Minas Gerais. A filha dele, Jéssica Oliveira, de 33 anos, que também estava no avião, está internada em estado gravíssimo. A informação é da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Presas às ferragens

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram as vítimas estavam inconscientes e presas às ferragens. Ela foram resgatadas e entregues às equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os militares disseram que ambas tiveram politraumatismos.

Os bombeiros informaram, ainda, que não houve vítimas nos imóveis atingidos. Também falaram que não houve incêndio, mas que realizaram trabalhos preventivos devido ao risco de explosão.

A Defesa Civil foi acionada e retirou os moradores dos imóveis, que poderão retornar somente quando o avião for removido.

Piloto de avião tentou pousar duas vezes antes de cair sobre casas em Minas Gerais