Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Técnico saiu do Beira-Rio após a derrota por 3 a 2 no GreNal e viajou para o Rio de Janeiro Foto: BTB SPORTS/Reprodução de Vídeo/Twitter Técnico saiu do Beira-Rio após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal e viajou para o Rio de Janeiro (Foto: BTB SPORTS/Reprodução de Vídeo/Twitter) Foto: BTB SPORTS/Reprodução de Vídeo/Twitter

Após a derrota no GreNal, o técnico Renato Portaluppi não compareceu na entrevista coletiva no estádio Beira-Rio. O comandante gremista viajou para o Rio de Janeiro, logo após a partida, no domingo (08).

Em sua chegada no Rio, o treinador se limitou a dizer que era uma viagem de problemas pessoais e que a direção do Grêmio já estava ciente.

“Todo mundo no clube sabia que eu ia viajar, um abraço”, disse Renato em rápida “entrevista” no aeroporto. O vídeo foi divulgado pelo canal BTB SPORTS.

A direção do Grêmio, através do presidente Alberto Guerra, confirmou que sabia da viagem do treinador, mas deixou claro o descontentamento com a decisão.

