Geral Todo o G7 “apoia a Ucrânia”, diz o presidente dos Estados Unidos ao anunciar novo pacote de ajuda ao país

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

O presidente Joe Biden se encontra com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Hiroshima neste domingo. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um novo pacote de assistência de segurança para a Ucrânia ao se reunir com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, no Japão neste domingo (21). Foi o primeiro encontro cara a cara desde que Biden visitou Kiev em fevereiro e ocorreu em meio à visita histórica de Zelensky à cúpula do G7 no Japão.

“Os Estados Unidos continuam a fazer todo o possível para fortalecer a capacidade da Ucrânia de se defender”, disse Biden, citando sua recente decisão de permitir que caças F-16 vão para a Ucrânia e treinar pilotos ucranianos na aeronave nos Estados Unidos.

Biden disse que novas sanções contra a Rússia “garantiriam que mantivéssemos pressão sobre Putin para responsabilizar seus apoiadores”.

O novo pacote de assistência de segurança, que um alto funcionário do governo dos EUA disse anteriormente, totalizaria US$ 375 milhões, incluiria munição, artilharia e veículos, disse Biden.

Ele expressou apoio a uma “paz justa” na Ucrânia e disse que a integridade territorial e a soberania do país são “inegociáveis”.

“O que você conquistou é uma questão para o mundo inteiro e estamos maravilhados com o que você fez até agora”, disse Biden.

“Juntamente com todo o G7, protegemos a Ucrânia e prometo que não vamos a lugar nenhum.”

Biden contou ter ouvido sirenes de ataque aéreo tocando enquanto os dois homens caminhavam pela capital ucraniana durante a visita de Biden no início deste ano.

“Continuamos andando. Você não se importa com as sirenes. Eu não me importo com as sirenes”, disse Biden.

“A segurança da Ucrânia é a nossa segurança”

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, destacou o apoio de seu país à defesa da Ucrânia contra a Rússia, dizendo que “a segurança da Ucrânia é a nossa segurança”.

O Reino Unido começará a treinar pilotos ucranianos em caças F-16 fabricados nos EUA “neste verão” para “apoiar a força aérea da Ucrânia com o que ela precisa para o futuro”, disse Sunak em comentários feitos no domingo em Hiroshima.

Sunak saudou o “progresso muito tangível no fornecimento de mais apoio” feito no G7, principalmente o apoio do presidente dos EUA, Joe Biden, a uma “coalizão internacional” de países para fornecer caças avançados à Ucrânia.

“A Ucrânia não deve apenas vencer a guerra, mas também uma paz justa e duradoura”, disse Sunak.

Sunak elogiou a presença de Zelensky no G7 em Hiroshima como um “momento muito poderoso”. A dupla realizou uma reunião bilateral no sábado.

“Ver o presidente Zelensky lado a lado com seus aliados do G7, acho que envia uma mensagem à Rússia e ao mundo, de que estamos unidos por trás do presidente Zelensky e seu povo e continuaremos a apoiá-lo pelo tempo que for necessário”, disse Sunak. As informações são da CNN.

2023-05-21