Brasil Todos os vencedores individuais da Mega da Virada já resgataram o prêmio

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Os vencedores individuais são das cidade de Curitiba (PR), Nova Lima (MG) e Tupã (SP). Foto: Tomaz Silva/ABr Os vencedores individuais são das cidade de Curitiba (PR), Nova Lima (MG) e Tupã (SP). (Foto: Tomaz Silva/ABr) Foto: Tomaz Silva/ABr

Os três vencedores individuas da Mega da Virada 2024 já se apresentaram para retirar o prêmio de R$ 79.435.770,67 até esta quarta-feira (8), segundo a Caixa Econômica Federal. Os vencedores individuais são das cidade de Curitiba (PR), Nova Lima (MG) e Tupã (SP).

Outras cinco apostas que também acertaram os seis números sorteadas são de bolões. Destas, apenas os vencedores de uma já solicitaram o resgate do prêmio. A Mega da Virada 2024, sorteada em 31 de dezembro, premiou oitos apostas pelo País, que dividiram o prêmio histórico de R$ 635.486.165,38. Os números sorteados foram 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57. O bolão em que todos os participantes já resgataram o prêmio é de Brasília (DF). Três pessoas dividiram o valor.

Já as outros bolões ganhadores, em que apenas parte dos vencedores resgatou o prêmio, são das cidades de:

– Curitiba (PR), com 28 participantes;

– Brasília (DF), com 30 participantes;

– Pinhais (PR), com 50 participantes;

– Osasco (SP), com 56 participantes.

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 ganhadores da quadra vão embolsar R$ 1.086,04 cada um.

Veja de onde são os ganhadores do prêmio máximo:

– Brasília (DF), com 2 apostas vencedoras;

– Nova Lima (MG), com 1 aposta vencedora;

– Curitiba (PR), com 2 apostas vencedoras;

– Pinhais (PR), com 1 aposta vencedora;

– Osasco (SP), com 1 aposta vencedora;

– Tupã (SP), com 1 aposta vencedora.

O sortudo poderá receber o prêmio nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência. Os documentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF.

A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a instituição, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). No caso de prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), como em outros concursos, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a maior parte do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Também incrementam a cifra da Mega da Virada os valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano.

Probabilidades

Com uma aposta de seis números, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de 1 em mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Com 20 números, as chances saltam para 1 em cada 1.292. Segundo a Caixa, todas as bolinhas utilizadas nos sorteios das Loterias são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente.

“Essas características são verificadas regularmente para garantir a imparcialidade do processo”, informou o banco.

A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente, por um instituto de metrologia especializado, “para atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada”, disse a Caixa. As informações são do portal de notícias g1.

