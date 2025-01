Mundo “Estou morrendo”, revela Pepe Mujica sobre câncer que se espalhou

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Mujica relatou que sofre de um tumor no fígado e deixou uma mensagem de despedida. Foto: Reprodução Mujica relatou que sofre de um tumor no fígado e deixou uma mensagem de despedida. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

“O que eu peço é que me deixem em paz. Não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso.”

Com essas palavras, o ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, de 89 anos, anunciou nesta quinta-feira (9) que o câncer no esôfago que enfrenta desde abril do ano passado se espalhou e que decidiu não adotar novos tratamentos. Mujica relatou que sofre de um tumor no fígado e deixou uma mensagem de despedida.

“O câncer no esôfago está se espalhando em meu fígado. Não consigo impedir isso com nada. Por quê? Porque sou uma pessoa idosa e tenho duas doenças crônicas. Não posso passar por tratamento bioquímico ou cirurgia porque meu corpo não aguenta”, expressou.

Quando descobriu o câncer em abril do ano passado, Mujica explicou que sofre de uma doença imunológica há mais de 20 anos que afetou, entre outras coisas, seus rins, o que gerava complicações no tratamento. O ex-presidente usou a entrevista para se despedir dos compatriotas e disse que a única coisa que espera nesta etapa final é se dedicar à sua fazenda, em Rincón del Cerro, zona rural de Montevidéu, capital do Uruguai.

“O que eu quero é me despedir dos meus compatriotas. É fácil ter respeito por aqueles que pensam como você, mas você tem que aprender que a base da democracia é o respeito por aqueles que pensam diferente”, declarou.

Mujica é uma das principais figuras da política uruguaia. Ele afirmou que sai “tranquilo e grato” depois de viver uma vida “muito boa”, apesar dos anos que passou na prisão após ser capturado enquanto lutava contra a ditadura.

“A vida é uma bela aventura e um milagre. Estamos muito focados na riqueza e não na felicidade. Estamos focados apenas em fazer as coisas e, antes que você perceba, a vida já passou”, refletiu.

Após ser diagnosticado com câncer de esôfago, Mujica passou por sessões de radioterapia e, desde então, foi internado diversas vezes devido a complicações do tratamento, o que dificultou sua alimentação e hidratação

Em setembro, ele passou por uma cirurgia para garantir que pudesse comer com segurança. Na época, a equipe médica anunciou que a doença estava em remissão.

Apesar de ter se aposentado do Senado e da política em 2020, Mujica nunca deixou de advogar pelas causas que defende e, após alguns meses de reclusão, participou ativamente do processo eleitoral no Uruguai, em outubro e novembro do ano passado, que culminou na eleição de seu partido político, com Yamandú Orsi como o novo presidente.

Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, quando passou o cargo para Tabaré Vázquez, seu correligionário. Desde então, ele foi eleito duas vezes para o Senado, mas deixou o cargo definitivamente em 2020. Na época, ele afirmou que a pandemia da Covid-19 influenciou diretamente a sua decisão.

Na juventude, antes de ingressar na política institucional, ele integrou o Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, atuando em operações de guerrilha contra a ditadura que governava o país.

Por sua atuação como guerrilheiro, Mujica foi detido diversas vezes e torturado. Ao todo, ele passou quase 15 anos da sua vida na prisão.

