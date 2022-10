Esporte “Todos são um pouco hipócritas”, diz Max Verstappen ao defender Red Bull

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

A FIA apresentou à Red Bull uma proposta de acordo de violação aceita. Foto: Reprodução/Twitter F1 Foto: Reprodução/Twitter F1

O Campeão mundial da temporada de 2022 da Fórmula 1, Max Verstappen, defendeu a Red Bull depois de sua violação do teto orçamentário e sugeriu que as equipes rivais estão exagerando. A Federação Internacional do Automóvel (FIA), alegou que a Red Bull cometeu uma violação “leve” do regulamento financeiro na temporada 2021.

“No fim das contas, também é como a F1 funciona. Você sabe que todos são um pouco hipócritas e eu aceito isso. Nós só precisamos manter o foco em nosso trabalho”, disse o piloto belga.

A equipe campeã vem contestando a postura da FIA e acredita que ficou dentro do limite de US$ 145 milhões. Fontes dizem a veículos de imprensa internacionais que eles superaram o limite em cerca de US$ 1,8 milhão.

A FIA apresentou à Red Bull uma proposta de acordo de violação aceita que a equipe pode aceitar ou não. Aceitar a proposta significa que eles aceitarão qualquer punição que a FIA considere adequada.

