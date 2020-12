Acontece Toma posse a nova diretoria da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A solenidade, realizada no auditório Mondercil Paulo de Moraes, do Ministério Público Estadual, empossou a diretoria executiva e o conselho de representantes para o biênio 2020/2022. Foto: Divulgação A solenidade, realizada no auditório Mondercil Paulo de Moraes, do Ministério Público Estadual, empossou a diretoria executiva e o conselho de representantes para o biênio 2020/2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (15) tomou posse a nova diretoria da AMP/RS (Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul). A solenidade, realizada no auditório Mondercil Paulo de Moraes, do Ministério Público Estadual, empossou a diretoria executiva e o conselho de representantes para o biênio 2020/2022.

O pleito, finalizado em novembro, contou com a participação de 844 associados. “Estamos extremamente felizes com o resultado. Mesmo sendo um pleito de chapa única, o nosso grande desafio era conquistar uma votação expressiva para ter a legitimação dos colegas. Isso aconteceu com a participação de quase 92% dos associados”, disse o presidente na ocasião de sua eleição. “Foi a maior votação obtida por uma chapa na história da Associação. Isso é muito significativo e aumenta a nossa responsabilidade, nos deixando ainda mais motivados para realizar um ótimo trabalho pelos próximos dois anos”, completou.

Diretoria Executiva 2020-2022

Presidente: João Ricardo Santos Tavares;

Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: André de Azevedo Coelho;

Vice-Presidente de Núcleos: Fernando Andrade Alves;

Vice-Presidente Social: Karina Bussmann;

Vice-Presidente de Aposentados: Cláudio Barros Silva;

Secretário: Henrique Rech Neto;

Tesoureiro: Alessandra Moura Bastian da Cunha.

Conselho de Representantes 2020-2022

Carlos Eduardo Vieira da Cunha;

Frederico Carlos Lang;

Lisiane Villagrande Veríssimo da Fonseca;

Miguel Bandeira Pereira;

Paulo Emilio J. Barbosa;

Daniela Fistarol (suplente);

Fernando Cesar Sgarbossa (suplente);

Maristela Schneider (suplente).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece