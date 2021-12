Saúde Tomar café pode ajudar a melhorar o humor, indica estudo

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Uma xícara da bebida a cada quatro horas sustenta o ânimo ao longo do dia. (Foto: Reprodução)

Um estudo realizado na Europa pelo Instituto de Informação Científica sobre o Café sugere que beber café ajuda a melhorar o humor no inverno, período do ano no qual os dias ficam menores. A pesquisa demonstrou que mais de um quarto dos adultos em todo o continente europeu experimentam depressão (28%) e aumentam os sentimentos de tristeza (28%) conforme os dias passam a ter menos incidência solar.

A Europa fica no hemisfério Norte e as estações do ano são invertidas em relação as do hemisfério Sul, onde o Brasil se localiza. Ou seja, os países europeus estão prestes a entrar no inverno. Já o Brasil está próximo de encarar o verão.

A pesquisa com mais de 5 mil adultos no Reino Unido, Itália, Finlândia, Alemanha e Polônia também revelou que, à medida que as horas de luz do dia diminuem, os entrevistados ficam mais ansiosos (21%), têm mais dificuldade para se concentrar (24%), perdem a motivação para se exercitar (25%) e veem uma queda no desempenho esportivo (21%).

Durante os meses mais escuros e frios do ano, algumas pessoas podem sofrer de mau humor persistente, perda de prazer ou interesse nas atividades normais e falta de energia, comumente conhecido como Transtorno Afetivo Sazonal (TAS). O TAS geralmente se apresenta no outono e inverno, com remissão durante a primavera ou verão.

De acordo com pesquisas científicas, medidas de estilo de vida, como uma boa alimentação e exercícios regulares, são conhecidas por contribuir para a melhora do humor e do bem-estar. A pesquisa também indica que a ingestão regular de café pode levar a uma melhora na função cognitiva e no humor, além de diminuir o tempo de reação (agir prontamente quando necessário) e aumentar a vigilância (capacidade de se manter acordado).

“Há evidências de que os polifenóis do café podem ultrapassar a barreira hematoencefálica, exercer efeitos anti-neuroinflamatórios e até promover a neurogênese, resultando em diminuição do risco de transtornos cognitivos e afetivos”, disse no estudo Giuseppe Grosso, professor assistente do Departamento de Ciências Biomédicas e Biotecnológicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Catânia.

A pesquisa também analisou os hábitos de consumo de café relacionados a dias mais curtos, com o estudo sugerindo que a principal motivação para beber café durante esse período era se sentir mais energizado (para 29% dos adultos); ajudar no estado de alerta ou concentração (21%); e melhorar seu humor e emoções (20%).

Uma revisão feita por uma pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Estrasburgo, na França, sugeriu que 75 mg de cafeína (o equivalente a uma xícara de café) a cada quatro horas pode resultar em um padrão de melhora sustentada do humor ao longo do dia.

Pesquisas adicionais descobriram que o aroma do café pode melhorar a memória de trabalho e estimular o estado de alerta. Outras pesquisas descobriram que, além de usar cafeína para se sentirem acordados, as pessoas a usam para os aspectos sociais do consumo, para melhorar a concentração, bem como aumentar a energia física e melhorar o humor.

