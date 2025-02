Saúde Tomate, pepino e ovo cozido: saiba o que comer em dias de calor e quais alimentos evitar

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Prioridade é focar em comidas leves e de fácil digestão. (Foto: Freepik)

Boa parte do Brasil enfrenta uma onda de calor nesta semana que deu seu pontapé inicial na última segunda-feira (17), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com o aumento das temperaturas, também cresce o risco de desidratação e insolação.

Se o corpo tiver uma quantidade menor do que a necessário de líquidos (consumidos através da água ou dos alimentos) quando exposto a locais quentes, pode sofrer tontura, diminuição do suor (o que afeta o sistema de resfriamento do corpo), confusão mental, entre outras consequências negativas.

Por isso, de acordo com Aline Quissak, nutricionista e especialista em Nutrição Humana Aplicada pela University of Guelph, no Canadá, são necessárias adaptações na alimentação para garantir o bem-estar em dias de muito calor.

Para se manter hidratado e nutrido no calor, como indica Quissak, a prioridade é equilibrar os eletrólitos (minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro das células e também pelos impulsos elétricos do corpo) e focar em comidas leves e de fácil digestão.

Por isso, ela indica que os seguintes alimentos não podem faltar no cardápio:

* Frutas ricas em água: melancia, melão, abacaxi, laranja, morango, kiwi, uva e coco verde. Além de hidratar, são ricas em vitaminas e minerais.

* Vegetais crus e folhosos: pepino, alface, rúcula, agrião e tomate são leves e ajudam na hidratação pelo alto teor de água.

* Sementes e oleaginosas: castanhas, amêndoas e sementes de girassol e abóbora fornecem gorduras boas e magnésio, que ajudam na regulação térmica do corpo.

* Água de coco: um isotônico natural que repõe eletrólitos como potássio e magnésio.

* Chás gelados funcionais: chá de hibisco (ajuda na circulação), chá verde (rico em antioxidantes), chá de cavalinha (diurético leve, reduz retenção).

* Proteínas leves e bem preparadas: ovos cozidos, peixe grelhado, frango desfiado, tofu e iogurte natural (se tolerado) são fontes de proteínas que não pesam no sistema digestivo.

* Alimentos fermentados: kefir, kombucha e chucrute ajudam na microbiota intestinal, essencial para a imunidade e absorção de nutrientes, que podem ser mais exigidas em dias quentes.

Por outro lado, a nutricionista aponta algumas escolhas alimentares que podem piorar o desconforto térmico e sobrecarregar o sistema digestivo:

* Alimentos ultraprocessados: ricos em sódio, aditivos e gorduras hidrogenadas, podem desidratar e aumentar retenção de líquidos.

* Carnes gordurosas e frituras: exigem mais energia para digestão e aumentam a produção de calor interno.

* Excesso de cafeína e bebidas alcoólicas: podem levar à desidratação por serem diuréticos.

* Açúcar em excesso: pode causar picos de glicose e desidratação celular. Prefira frutas in natura ou adoçantes naturais como eritritol ou xilitol, se necessário.

* Leite e derivados em excesso: para quem tem sensibilidade, pode causar inflamação e inchaço. Se for consumir, opte por iogurtes naturais ou queijos mais leves como cottage.

