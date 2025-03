Celebridades Tony Bellotto, dos Titãs, é diagnosticado com tumor no pâncreas

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Apesar da pausa temporária nos palcos, ele afirmou estar tranquilo e confiante para enfrentar o tratamento. Foto: Reprodução

O guitarrista Tony Bellotto, de 64 anos, foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e precisará passar por uma cirurgia em breve. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (3) através das redes sociais oficiais do Titãs, banda da qual faz parte há mais de quatro décadas.

Em um vídeo divulgado aos fãs, o marido da atriz Malu Mader explicou que descobriu o tumor durante um exame de rotina e que já está sob cuidados médicos. Apesar da pausa temporária nos palcos, ele afirmou estar tranquilo e confiante para enfrentar o tratamento.

“Desde já, quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho e pedir que vocês não sofram. Sem drama. Eu tô tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade”, declarou o músico.

Enquanto Bellotto se afasta para cuidar da saúde, os Titãs seguirão com a agenda de shows. O guitarrista Alexandre de Orio foi escalado para substituí-lo temporariamente. A banda reforçou que, assim que estiver recuperado, Tony retornará às atividades.

A situação lembra o caso do também titã Branco Mello, que passou por tratamentos contra um câncer na garganta e voltou aos palcos recentemente. Bellotto citou o colega como inspiração para sua própria recuperação.

O diagnóstico precoce é um fator essencial no tratamento do câncer de pâncreas, um dos mais agressivos. Tony Bellotto já está sob os cuidados da médica Fernanda Capareli e do doutor Marcel Cerqueira César Machado, especialistas na área.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos da música prestaram solidariedade ao guitarrista, enviando mensagens de apoio e torcida por sua pronta recuperação.

