Mundo Irmã de Kim Jong Un acusa governo Trump de intensificar “provocações”

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Kim Yo Jong denunciou a visita do porta-aviões dos EUA USS Carl Vinson à Coreia do Sul no domingo Foto: Reprodução Kim Yo Jong denunciou a visita do porta-aviões dos EUA USS Carl Vinson à Coreia do Sul no domingo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Kim Yo Jong, da Coreia do Norte, a irmã do líder Kim Jong Un, criticou o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por intensificar “provocações”, e disse que isso justificava o aumento do poderio nuclear coreano, informou a mídia estatal KCNA.

Kim denunciou a visita do porta-aviões dos EUA USS Carl Vinson à Coreia do Sul no domingo, dizendo que a ação era parte de uma “política de confronto” contra a Coreia do Norte.

“Assim que sua nova administração apareceu este ano, os EUA intensificaram as provocações políticas e militares contra a RPDC, ‘levando adiante’ a política hostil da antiga administração”, disse Kim, de acordo com o relatório da KCNA.

RPDC é a abreviação do nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia.

“A política hostil em relação à RPDC adotada pelos EUA no momento está oferecendo justificativa suficiente para a RPDC reforçar indefinidamente seu fortalecimento nuclear”, acrescentou Kim.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul respondeu em um comunicado afirmando que os comentários de Kim Yo Jong não eram nada mais do que engano para justificar seu desenvolvimento de mísseis nucleares.

“As armas nucleares da Coreia do Norte nunca são aceitáveis, e a única maneira da Coreia do Norte sobreviver é abandonar sua obsessão e ilusão sobre armas nucleares”, diz o comunicado.

A Marinha sul-coreana informou no domingo (2) que o porta-aviões dos EUA chegou à cidade portuária de Busan, no sul da Coreia do Sul, como uma demonstração de força contra a Coreia do Norte.

O Carl Vinson, movido a energia nuclear, é o primeiro porta-aviões dos EUA a atracar em um porto sul-coreano desde que o segundo mandato de Trump começou em janeiro.

Kim Yo Jong também criticou a implantação de bombardeiros estratégicos B-1B dos EUA sobre a península coreana como parte de exercícios conjuntos com os EUA e o Japão, além de criticar uma promessa dos três aliados feita em uma conferência de segurança em Munique em fevereiro que pedia a desnuclearização do Norte.

Trump realizou cúpulas frequentes com o líder norte-coreano durante seu primeiro mandato e apregoou seu relacionamento pessoal. O presidente dos Estados Unidos afirmou que entraria em contato com Kim Jong Un novamente. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/irma-de-kim-jong-un-acusa-governo-trump-de-intensificar-provocacoes/

Irmã de Kim Jong Un acusa governo Trump de intensificar “provocações”

2025-03-04