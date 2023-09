Acontece Top Consumidor – Marcas de Respeito certifica 30 empresas gaúchas

27 de setembro de 2023

O Instituto do Consumidor revela empresas éticas e responsáveis com seus consumidores

O tradicional reconhecimento das empresas comprometidas com o bom atendimento ao consumidor está de volta. O Top Consumidor certificará 30 Marcas de Respeito. São empresas que se destacam por conduta ética, qualidade e compromisso com o universo das relações de consumo.

Em sua 12ª edição, a premiação será nesta -feira (29), em almoço na sede da ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) e á como palestrante o presidente da Associação Brasileira de Automação, GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira.

O Top Consumidor é uma realização do Instituto do Consumidor Geração X – Iconx, Academia do Consumidor e revista Consumidor, em parceria com o Projeto Consumidor RS.

As marcas foram indicadas pelos organizadores da certificação e submetidas à aprovação de um Conselho Consultor da premiação, formado por representantes de entidades empresariais, de classe e defesa do consumidor.

O presidente do Iconx, José Luiz da Silva, conta “ Criamos para essa edição um Conselho Consultivo, que pela maioria simples + 1 manteve e chancelou as empresas escolhidas e o PROCON de Porto Alegre também participou e teve poder de vetar algumas das indicadas”.

Participam do Conselho a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul , Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Clube de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre , Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre, Associação Comercial de Porto Alegre, Sincodiv-Fenabrave RS, Associação Riograndense de Imprensa, Associação Riograndense de Propaganda, Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Resseguros, no Rio Grande do Sul , Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, Ordem dos Advogados do Brasil.

Os Realizadores

O Instituto do Consumidor Geração X – Iconx é uma entidade particular, sem fins lucrativos. Fundado em 2019, tem como missão educar, orientar e aproximar consumidores e fornecedores, por meio do respeito e da harmonia nas relações de consumo.

A Academia do Consumidor é um portal de informações, notícias, prestação de serviços, educação e preparação de empresas e consumidores para o futuro das relações de consumo.

A Revista Consumidor circula desde 1980 e é a mais antiga publicação do país voltada para o tema das relações de consumo. Com duas edições anuais, uma impressa e agora também com uma versão digital que em breve poderá ser conferida através do site da Academia do Consumidor.

Relação das empresas Certificadas de 2023:

ANS Gráfica, Banrisul, Banrisul Cobranças, Bellenzier Pneus, Biscoitos Zezé, Bradesco Seguros, Claro, Di Paolo, Gboex, Grupo IESA, Grupo Savarauto, Grupo Zaffari, Guarida, Hospital Moinhos de Vento, Icatu Seguros, Jimo, Kia Sun Motors, Lojas Lebes, Lojas Renner, Marquespan, NB Steak, Óticas Diniz, Postos Papagaio, Postos Pódium, Rio Grande Seguros, Unimed Porto Alegre, Unimed RS, Vero, Wolens Incorporadora, Zé Pneus.

Mais informações no site www.academiadoconsumidor.com.br

Palestra : 40 anos de GS1 no Brasil

O palestrante, com mais de 30 anos de experiência no setor supermercadista, já presidiu várias entidades, como a Associação Latino-Americana de Supermercados (ALAS), Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS). Atuou na rede Sunshine (EUA) e no Sonae, em Portugal. Desde 2010 é presidente da GS1 Brasil.

Realização: Iconx, Academia do Consumidor e Revista Consumidor

Apoio: Rede Pampa de Comunicação

Quando: dia ( feira) às 12 horas

Onde: Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) – Largo Visconde do Cairu,17 – Centro Histórico

Valor de convite individual almoço: R$ 129,00

