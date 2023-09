Acontece Rede UniSuper abre novo centro de distribuição em Cachoeirinha

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estrutura vai centralizar recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de perecíveis para as 39 lojas da rede Foto: Divulgação Estrutura de 3.200 m2 vai centralizar recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de perecíveis para as 39 lojas da rede (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou a funcionar nesta semana, na Av. Francisco Brochado da Rocha, 825, em Cachoeirinha, o novo centro de distribuição da Rede UniSuper.

A estrutura de 3.200 m², que até recentemente vinha sendo locada pela Cooperativa Languiru, vai centralizar o recebimento, o armazenamento, o preparo e a distribuição de perecíveis para as 39 lojas da rede localizadas em 12 cidades gaúchas, ampliando a capacidade logística da rede que atualmente com 15.000 m² de mercearia seca, 5.000 m² de hortifruti e agora mais 3.200 m² destinados a resfriados e congelados.

A operação do espaço, que conta com nove câmaras frias, 640 posições e tem energia 100% renovável advinda de 1078 placas solares, será da Victos Alimentos e Logística, o braço logístico da empresa. “Este novo centro de distribuição nos permitirá trazer ainda mais agilidade e qualidade na reposição dos produtos, além de nos possibilitar, no futuro, a oferta de itens diferenciados”, afirma o presidente da Rede UniSuper, Sandro Formenton.

Para a oferta desses itens diferenciados, algumas áreas do novo centro de distribuição estão sendo reformadas com o objetivo de criar a infraestrutura adequada para que os perecíveis possam ser fatiados e embalados antes de serem distribuídos.

Com isso, de acordo com Sandro, a expectativa é oferecer mais opções de produtos e preços ainda melhores ao consumidor final. “Centralizando este processo em nosso centro de distribuição, conseguimos reduzir custos e entregar ao nosso cliente um produto ainda mais acessível e de excelente qualidade”, ressalta Formenton.

Sobre a Rede UniSuper

A Rede UniSuper foi criada no ano 2000 a partir da união de um grupo de empresas familiares gaúchas que sempre atuaram no ramo de supermercados. Em 2021, após um processo de fusão e reorganização societária, cinco famílias deste grupo, que detinham o controle acionário, unificaram as suas operações para dar origem a uma única companhia.

A Rede UniSuper conta, hoje, com mais de dois mil funcionários que trabalham nas suas 22 lojas próprias e em 17 operações licenciadas localizadas em 12 cidades gaúchas. Consolidada como uma rede muito próxima ao mercado gaúcho, a UniSuper oferece preço justo e atendimento diferenciado, tendo a qualidade e a variedade de produtos como as suas marcas registradas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-unisuper-abre-novo-centro-de-distribuicao-em-cachoeirinha/

Rede UniSuper abre novo centro de distribuição em Cachoeirinha

2023-09-27