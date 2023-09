Acontece Embarcação gaúcha se destaca na 34ª edição da Refeno, em Pernambuco

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

A Regata Internacional De Recife/Fernando de Noronha é uma das grandes competições do mundo náutico e conta com um percurso de 560 km. Foto: Divulgação A Regata Internacional De Recife/Fernando de Noronha é uma das grandes competições do mundo náutico e conta com um percurso de 560 km. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Chegou ao fim, nesta semana, a 34ª edição da Regata Internacional De Recife/Fernando de Noronha (Refeno) que contou com mais de 80 barcos de todo o Brasil, além de participantes da Argentina e África do Sul. Uma das grandes competições do mundo náutico, a Refeno conta com um percurso de 560 km.

Representando o Rio Grande do Sul e o Clube dos Jangadeiros, estiveram presentes os barcos Esperança, de Márcio Lima, Bella Nau, de Gustavo Cestari, e Mar&Mar, de Leo Petersen.

Destaque na classe Bico-de-proa A, o Esperança conquistou o primeiro lugar na categoria, terminando o percurso de 300 milhas náuticas em 34h32m10s. A embarcação encerrou a participação em oitavo lugar geral.

O comandante do Esperança, Márcio Lima, aborda a relação com a equipe e a emoção de chegar em Fernando de Noronha, abrindo dois minutos de vantagem para o segundo colocado.

“Nosso relacionamento a bordo foi totalmente sem estresse, muito bom, divertido, dando risada o tempo todo. A sensação de chegar aqui às 23h foi incrível, muitos ainda não haviam chegado. E a vibração de chegar em primeiro lugar nessa regata importante é muito legal. Nós fomos o oitavo barco a cruzar a chegada, após os grandes, como o Atrevida, que é um barco antigo. E agora estamos curtindo o astral, que está muito bom”, diz Márcio, que esteve em sua quarta participação e garante que irá competir em uma próxima edição.

Também na Bico-de-proa A, o Bella Nau, ficou em 7º lugar na classe, fazendo o trajeto em 39h24m22s. O barco de Gustavo Cestari ficou em 31º lugar geral. O Mar&Mar terminou a Refeno em terceiro lugar na Bico-de-proa B e 35º lugar geral. A embarcação de Leo Petersen chegou em Fernando de Noronha pouco mais de 40 horas após a largada.

Clube dos Jangadeiros

O Clube dos Jangadeiros, localizado à beira do Guaíba, na Zona Sul de Porto Alegre, foi fundado em 7 de dezembro de 1941, por iniciativa do empresário e desportista Leopoldo Geyer. A ilha tem cerca de 7 hectares de área, com grande biodiversidade e repleta de fauna e flora. Atualmente, o Jangadeiros é considerado um dos maiores clubes náuticos do Brasil, com atletas premiados em competições nacionais e internacionais.

