Esporte Torcedor do Corinthians é investigado por comprar cabeça de porco que foi jogada no campo durante partida contra Palmeiras

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Homem, que não tem o nome nas redes sociais, viralizou ao comprar cabeça de porco atirada no campo Foto: Reprodução/Redes sociais Homem, que não tem o nome nas redes sociais, viralizou ao comprar cabeça de porco atirada no campo. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Um torcedor corintiano, que ainda não teve o nome identificado, é ligado à torcida organizada Gaviões da Fiel e está sendo investigado pela Polícia Civil após postar em suas redes sociais que foi o comprador de cabeça de porco que, mais tarde, foi atirada no campo durante partida entre Corinthians x Palmeiras, na Neo Química Arena.

Horas antes da partida, o homem que é dono de um perfil de torcidas organizadas corintianas com mais de 7,8 mil seguidores, postou um vídeo com o momento em que comprou a cabeça de corpo no Mercadão de SP.

A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, terminou com vitória do Corinthians por 2 a 0.

“Sabe aquela cabeça de corpo que postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. Vai Corinthians! ‘Nóis’ é loco mesmo. ‘Nóis’ faz de tudo se for pra mexer com psicológico [dos palmeirenses]”, disse o torcedor.

