Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Conforme Melo, o escritório será responsável por pensar o novo mandato com a determinação de fazer mais transformações e entregar melhores serviços ao cidadão. Foto: Júlio Ferreira/PMPA Conforme Melo, o escritório será responsável por pensar o novo mandato com a determinação de fazer mais transformações e entregar melhores serviços ao cidadão. (Foto: Júlio Ferreira/PMPA) Foto: Júlio Ferreira/PMPA

Na manhã desta terça-feira (5), o prefeito Sebastião Melo e a vice-prefeita eleita Betina Worm reuniram a equipe que dará início aos trabalhos do Escritório de Transição, criado para estruturar o modelo da nova gestão.

A organização da transição foi consolidada após série de diálogos com os secretários municipais, em reunião de governo com a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes, e encontros com os vereadores atuais e eleitos e com os presidentes e representantes dos partidos integrantes da coligação. Conforme Melo, o escritório será responsável por pensar o novo mandato com a determinação de fazer mais transformações e entregar melhores serviços ao cidadão.

