Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Federal deflagrou uma operação contra a manipulação em jogos, que visa alcançar ganhos em apostas esportivas.

O principal alvo das investigações atualmente é Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador é investigado por forçar dois cartões amarelos, o que levou a expulsão do mesmo, em partida contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023.

De acordo com notícias, o jogador provocou a punição e seu irmão e prima criaram contas novas em casas de aposta virtual e fizeram palpites que focavam especificamente no cartão amarelo do atleta, fazendo com o que os ganhos fossem indevidos.

O “Spot-fixing” é uma das diversas operações policiais contra a manipulação de jogos de futebol no Brasil nos últimos anos.

Operação Penalidade Máxima: Essa operação é realizada pelo Ministério Público de Goiás e teve três fases, o que resultou na punição de 16 jogadores pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O órgão investigou as partidas que ocorreram no Campeonato Brasileiro de 2022 e 2023, nas séries A e B.

Os campeonatos estaduais de Goiás, Paraíba, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul também foram investigados.

Nino Paraíba (sem clube) – punido por 720 dias e multa de R$ 40 mil;

Igor Cariús (Sport) – punido por 540 dias e multa de R$ 50 mil;

Bryan Garcia (Independiente del Valle-EQU) – punido por 360 dias e multa de R$ 30 mil;

Diego Porfírio (Desportiva Aliança-AL) – punido por 360 dias e total em multa de R$ 70 mil;

Alef Manga (Coritiba) – punido por 360 dias e multa R$ 30 mil;

Vitor Mendes (Fluminense) – punido por 430 dias e multa de R$ 40 mil;

Sávio (Rio Ave-POR) – punido por 360 dias e multa de R$ 30 mil;

Dadá Belmonte (América) – punido por 720 dias e R$ 70 mil;

Thonny Anderson (ABC-RN) – não sofreu punição, mas levou multa de R$ 40 mil;

Paulo Miranda (sem clube) – punido por 720 dias / multa de R$ 70 mil;

Moraes (Aparecidense-GO) – punido por 720 dias / multa de R$ 55 mil mantida;

Gabriel Tota (sem clube) – eliminação e multas mantidas;

Matheus Gomes (sem clube) – eliminado do futebol e multa de R$ 10 mil;

Fernando Neto (São Bernardo-SP) – punido por 360 dias e multa de R$ 15 mil;

Kevin Lomónaco (Tigre-ARG) – punido por 360 dias e multa de R$ 25 mil;

Eduardo Bauermann (Everton-CHI) – punido por 360 dias e multa de R$ 35 mil.

Os atletas Sidcley, Jesús Trindade e Pedrinho foram absolvidos.

Operação Jogo Limpo: A partida entre os clubes C.A. Patrocinense (MG) e a Inter de Limeira (SP), realizadas pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro Série D, foram algo da Polícia Federal, por suposta manipulações de resultados.

