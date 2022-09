Grêmio “Torcedor tem razão, tem que cobrar mesmo”, diz lateral do Grêmio sobre críticas da torcida

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Lateral-esquerdo Diogo Barbosa vai para a terceira partida como titular Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com a terceira partida seguida como titular da lateral-esquerda do Grêmio, Diogo Barbosa diz entender as críticas da torcida a ele. O camisa 6 tem tido sequência na equipe titular de Renato Portaluppi e irá começar uma partida pela terceira vez consecutiva.

Criticado por vários momentos pela torcida, Diogo disse entender as críticas. Autocrítico, segundo ele mesmo, o lateral esquerdo admitiu as suas más atuações em outros jogos, mas gostou da própria atuação nas duas últimas partidas, em que foi titular e a equipe venceu Vila Nova e Vasco na Arena, em Porto Alegre, pelo Brasileirão da Série B.

“Torcedor é emoção, é coração. Teve jogos que não joguei bem, sou muito crítico com minha desenvoltura em campo. Torcedor tem razão, tem que cobrar mesmo, é o maior patrimônio do clube, tem que entender o sentimento do torcedor e ele vai reagir da forma que a gente reage dentro de campo”, falou o lateral.

Com Diogo Barbosa, o elenco tricolor realiza o último treinamento nesta quinta-feira (15), fechado para à imprensa. Em seguida, a delegação viaja para enfrentar o Novorizontino, às 21h30min desta sexta-feira (16), pela 30ª rodada do campeonato. O Grêmio é o terceiro colocado com 50 pontos, seis à frente do Londrina, primeiro time fora do G-4.

