Na lista de desejos apontados na pesquisa estão eletrodomésticos (televisão, máquina de lavar roupa), celular ou tablet, moda, notebook ou PC e móveis

O último trimestre do ano promete ser agitado para o varejo brasileiro. Além do cenário eleitoral, o calendário prevê o início da Copa do Mundo, em 20 de novembro, a Black Friday em 25 de novembro, final da Copa do Mundo em 18 de dezembro e, finalmente, Natal e Ano-Novo. Segundo pesquisa da Nielsen e Toluna, divulgada nesta quarta-feira (14), metade dos brasileiros (50%) vai comprar na Black Friday para assistir os jogos da Copa.

Na lista de desejos apontados na pesquisa estão eletrodomésticos (televisão, máquina de lavar roupa), celular ou tablet, moda, notebook ou PC e móveis. O levantamento foi realizado entre 6 e 21 de julho, com questionário online enviado para 2 mil pessoas de todo o país. Mais da metade (55%) dos entrevistados têm entre 25 e 44 anos.

O levantamento também apontou que 33% dos brasileiros ainda não sabem o que vão comprar e devem decidir na hora. O percentual cai para 17% entre aqueles que não pretendem fazer compras na Black Friday para se preparar para a Copa. Já para as compras de Natal, 47% dos entrevistados pretendem comprar roupas, 37% itens de cuidados pessoais, 36% perfumes enquanto 34% indicaram produtos de beleza.

Na mesma pesquisa surge uma constatação: os brasileiros são o povo que mais se interessa por futebol no mundo. De acordo com a empresa, 65% dos brasileiros dizem ter interesse no esporte, percentual superior ao da Itália (57%), Espanha (57%), Alemanha (51%) e França (43%), por exemplo.

