Esporte Torcedores do Atlético de Madrid simulam enforcamento de Vinícius Júnior com boneco

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Clube da capital espanhola afirmou que o ocorrido é inadmissível e constrange a sociedade Foto: Reprodução/Twitter Clube da capital espanhola afirmou que o ocorrido é inadmissível e constrange a sociedade (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Os torcedores do Atlético de Madrid penduraram, nesta quinta-feira (26), um boneco com a camisa do atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, amarrado pelo pescoço.

Uma faixa acima do boneco dizia: “Madri odeia o Real”. Os dois clubes se enfrentam nesta quinta pela Copa del Rey. Em nota, o Atlético de Madrid afirmou que o ocorrido é inadmissível e constrange a sociedade.

“A rivalidade entre os dois clubes é máxima, mas também respeito. Nenhum indivíduo, quaisquer que sejam suas intenções ou cores, pode manchar a convivência entre diferentes torcidas. É responsabilidade de todos evitá-lo”, acrescentou o clube.

O time colchonero alegou que desconhece o autor ou autores do ato “desprezível”, “mas o anonimato não isenta sua responsabilidade”.

“Esperamos que as autoridades possam esclarecer o ocorrido e que a justiça ajude a banir esse tipo de comportamento”, concluiu o comunicado do Atlético de Madrid.

O Real Madrid também emitiu um posicionamento de apoio ao atacante brasileiro, dizendo que lamenta veementemente e condena o ato “intolerável” cometido.

“Esse tipo de manifestação, carregada de ódio, só incentiva a violência e não tem lugar em nosso esporte. O futebol deve ser vivido com paixão, mas sempre respeitando os jogadores, o adversário e os torcedores. É inaceitável este tipo de vandalismo que em nada ajuda ao bom andamento de uma festa tão bonita como pode ser o dérbi de Madrid”, completou o clube.

