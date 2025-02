Porto Alegre Torcedores do Grêmio são detidos após lançarem fogos de artifício contra a sede da Federação Gaúcha de Futebol

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grupo protestava conta arbitragem de vídeo nas semifinais do campeonato estadual. (Foto: Divulgação/BM)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de dez torcedores do Grêmio foram detidos pela Brigada Militar (BM), na manhã dessa terça-feira (25), após lançarem fogos de artifício contra a sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), próxima à orla do Guaíba em Porto Alegre. Eles protestavam contra supostos erros de arbitragem que teriam prejudicado o time no Campeonato Gaúcho.

No momento do ataque, uma coletiva de imprensa era realizada no auditório do prédio, próximo ao encontro das avenidas Ipiranga e Beira-Rio, no bairro Praia de Belas. O grupo de tricolores – todos eles do sexo masculino – foi obrigado a permanecer com as mãos encostadas à grade de um prédio público nas imediações, passou por revista completa e teve apreendidos diversos foguetes, artefatos pirotécnicos e outros objetos.

Concluído o procedimento da corporação, eles assinaram termo circunstanciado e foram liberados. O registro de ocorrência apontou “perturbação do sossego”, delito que pode resultar em até três meses de prisão ou, o mais provável, pagamento de multa.

Coletiva de imprensa

Enquanto a ação era realizada pelos baderneiros, os presidentes da FGF, Luciano Hocsman, e da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (Ceaf) do Rio Grande do Sul, Leandro Vuaden, comunicavam a jornalistas a decisão de trazer juízes de fora do Estado para operarem o VAR nos jogos de volta das semifinais do Gauchão, sábado que vem (1º).

A medida tem por objetivo evitar insinuações de favorecimento a qualquer uma das equipes que disputam o quadrangular – Inter contra o Caxias e Grêmio versus Juventude. Além disso, os dirigentes salientaram que os áudios do árbitro de vídeo serão disponibilizados publicamente no site ceaf.fgf.com.br.

“É difícil, para mim, fazer este tipo de manifestação, pois eu não tenho torcida”, declarou Hocsman. “Trabalho para o bem da FGF e dos clubes filiados, portanto não posso buscar nada além de arrefecer os ânimos daqueles que estão ultrapassando todo e qualquer limite.”

Ele acrescentou: “Posso afirmar a vocês que, ao longo desta gestão, a Federação Gaúcha de Futebol nunca esteve tão aberta a receber quem quer que seja. Todos os clubes que nos procuraram foram recebidos. Além disso, os áudios do VAR nunca foram negados a qualquer clube.

Por fim, manifestou confiança no trabalho realizado pelos profissionais que compõem o quadro de arbitragem da Ceaf-RS, mesmo “importando” juízes de outros Estados para as duas partidas que decidirão os finalistas do Gauchão:

“Nos jogos de volta das semifinais e nas finais, a equipe do VAR será formada por profissionais de uma federação coirmã. É dolorido pra mim tomar esta decisão, pois tenho confiança nos profissionais da arbitragem gaúcha. Nosso quadro tem cinco árbitros com escudo Fifa e que são frequentemente chamados para competições nacionais e internacionais. Mas há um momento que precisamos pensar de forma responsável e arrefecer esse clima que está tomando conta da competição”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/torcedores-do-gremio-sao-detidos-apos-lancarem-fogos-de-artificio-contra-a-sede-da-federacao-gaucha-de-futebol/

Torcedores do Grêmio são detidos após lançarem fogos de artifício contra a sede da Federação Gaúcha de Futebol

2025-02-25