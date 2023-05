Inter Torcedores do Inter fazem protestos com faixas no CT do Parque Gigante

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

A torcida organizada Guarda Popular fez o protesto Foto: Reprodução A torcida organizada Guarda Popular fez o protesto (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após a derrota contra o Atlético Mineiro, torcedores da torcida organizada “Guarda Popular” fizeram protestos no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. O protesto aconteceu nesta segunda-feira (15) e cobrou o elenco com mais dedicação.

Os torcedores fizeram manifestações pelas redes sociais com frases de “recado está dado”. No CT, as faixas estavam com frases “para vestir essa camisa tem que dar a vida” e “somos o Inter, queremos raça”.

O protesto aconteceu durante a tarde. O grupo do Inter se reapresentou na manhã desta segunda-feira, com portões fechados.

Atualmente, o Colorado está em momento ruim na temporada. O clube gaúcho vem de três derrotas consecutivas, além de um empate pela Libertadores da América. Nesta quarta-feira (17), o Inter enfrenta o América-MG pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo (21), enfrenta o Grêmio, na Arena, pelo Brasileirão.

