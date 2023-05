Grêmio Técnico do Cruzeiro projeta confronto com o Grêmio pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Time mineiro fez 4 a 0 no América-MG no último domingo pelo Brasileirão Foto: Reprodução/Cruzeiro Time mineiro comandado fez 4 a 0 no América-MG, no último domingo, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/Cruzeiro) Foto: Reprodução/Cruzeiro

O Cruzeiro está vivendo um momento bom no Brasileirão. O clube mineiro goleou o América Mineiro por 4 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu na Arena Independência. A boa partida rendeu aplausos e gritos do nome do treinador português, Pepa, pelo torcedor cruzeirense.

“Vocês sabem tão bem quanto eu que no futebol há momentos. Não fico inchado com isso assim como quando não tivermos em uma fase tão boa não vou ficar depressivo quando assobiarem ou vaiarem. Nossa vida é essa mesmo. Agora fico contente acima de tudo pelo vestiário pelo que os jogadores fizeram”, disse o treinador.

O treinador está apenas oito jogos na frente do Cruzeiro. Ele é conhecido por ter um esquema tático de intensidade e entrega física. O treinador projetou a partida contra o Grêmio e vê que o jogo será de dificuldades.

“Mais um jogaço onde temos ambição, temos objetivos internos na Copa do Brasil e sabemos da dificuldade que vai ser. Um jogo também muito próximo, mas é o que é. É recuperar bem e preparar o próximo jogo”, disse Pepa.

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30min, na Arena, em Porto Alegre. A partida acontece pelas oitavas de final da competição nacional.

