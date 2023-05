Rio Grande do Sul Porto do Rio Grande cresce 6% e impulsiona aumento na movimentação dos demais portos gaúchos

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

No porto rio-grandino, granéis sólidos lideram as movimentações Foto: Divulgação Portos RS No porto rio-grandino, granéis sólidos lideram as movimentações - Foto: Divulgação Portos RS Foto: Divulgação Portos RS

Mais de 13 milhões de toneladas: essa é a quantidade total de cargas movimentadas nos portos do Rio Grande do Sul ao longo do primeiro quadrimestre de 2023. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira (15) pelo setor de estatística da Gerência de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS.

Boa parte desse número, 12.729.820 toneladas, foi movimentada apenas no cais público e no complexo portuário de Rio Grande. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o Porto do Rio Grande teve uma variação positiva de 6,03%.

Esse resultado impulsionou, ainda, o crescimento dos portos gaúchos de modo geral, que aumentaram 5,48% em relação às movimentações do primeiro quadrimestre de 2022 e 6,53% na comparação com as do mesmo período de 2021 (ano com as maiores movimentações da história). Dos 1.273 navios recebidos nas três unidades da Empresa Pública, 1.046 deles tiveram Rio Grande como destino.

Os granéis sólidos lideram as movimentações no porto rio-grandino, com 7.746.016 toneladas. Na sequência aparecem as cargas gerais (3.667.482 toneladas) e os granéis sólidos (1.316.322 toneladas). Entre as mercadorias com aumento estão a soja em grão (79,22%), o fosfato (79,21%), o arroz (8,27%) e o cloreto de potássio (7,38%).

Em relação às movimentações de contêineres, foram 112.897 unidades cheias e outras 77.855 vazias, totalizando 190.842. A variação, na comparação com o mesmo período do ano passado, foi de 9,75%. O mês com maior movimentação em 2023 foi março, quando 51.595 contêineres circularam cheios e vazios pelo complexo.

O ranking de origem das importações é liderado pela Argentina e seguido por China, Canadá, Marrocos, Rússia, Estados Unidos, Argélia, Peru, Arábia Saudita e Alemanha. As exportações têm como destino a China, seguida por Indonésia, Vietnã, Portugal, Arábia Saudita, Estados Unidos, Marrocos, Espanha, Bangladesh e Coreia do Sul.

Porto de Pelotas

Em Pelotas, as movimentações de clínquer e toras de madeira atingiu 425.535 toneladas. Desse número, 366.796 toneladas foram de toras de madeira, as quais possuem como destino a fábrica da CMPC, em Guaíba, para o beneficiamento da celulose. O clínquer, que é considerado o cimento em sua fase bruta de fabricação, alcançou 58.739 toneladas movimentadas.

Porto de Porto Alegre

No Porto de Porto Alegre, a movimentação de fertilizantes chegou a 181.940 toneladas. Na sequência aparecem a cevada, com 36.854 toneladas; o sebo bovino, com 22.807 toneladas; o trigo, com 7.703 toneladas; e a carga geral, com 219 toneladas. No total, as movimentações na capital alcançaram 249.523 toneladas.

As importações são originárias de Arábia Saudita, Argentina, China, Israel, Marrocos, Rússia e Venezuela.

“Seguiremos trabalhando de modo a manter nosso complexo portuário competitivo, com um distrito industrial cada vez mais moderno e conectado, sendo um importante vetor de crescimento regional”, afirma o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

2023-05-16