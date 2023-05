O Inter anunciou nesta terça-feira (16) o retorno dos gêmeos Diego e Diogo. Ambos formados pelo clube gaúcho, os dois farão parte da comissão técnica da equipe sub-13 nas categorias de base.

Diogo será o técnico da categoria enquanto terá Diego como auxiliar e também responsável por trabalhar técnicas individuais dos jogadores da base.

Os irmãos foram formados pelo Inter e estiveram nas categorias de base do clube entre 1997 e 2002.

Diego teve sequência na equipe profissional e formou o ataque com Daniel Carvalho e Nilmar na temporada de 2003. O atacante ainda tem passagens por Sport e Santos e nos países de Portugal e na China.

Diogo apareceu com menos visibilidade no clube gaúcho e rodou por equipes no futebol brasileiro. Fora do Brasil, jogou na China.