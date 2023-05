Grêmio “Me precipitei de algumas coisas que falei”, diz o técnico do Grêmio em relação a fala sobre reforços

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

O treinador concedeu entrevista um dia antes da primeira partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil Foto: Lucas Uebel/Grêmio O treinador concedeu entrevista um dia antes da primeira partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

No início da tarde desta terça-feira (16), o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva e acabou reconhecendo que se “precipitou” ao cobrar a diretoria gremista por reforços. O treinador ainda aproveitou para convocar a torcida para a partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil.

Após o empate contra o Bragantino, o treinador cobrou a diretoria por reforços e ainda falou que o clube gaúcho não iria ganhar nenhum título além do Gauchão.

“Eu conversei com o Guerra, com a diretoria. Me precipitei de algumas coisas que falei naquela entrevista, mas foi no sentido de tirar a responsabilidade do grupo. Eu sempre tiro a responsabilidade do grupo. Conversamos que precisamos de velocidade, mas esbarra na parte financeira”, disse o treinador.

Renato ainda aproveitou a coletiva para pedir apoio para a torcida diante da primeira decisão. O elenco gremista e a comissão técnica acreditam que os torcedores são peça fundamental para alcançar a vitória nesta quarta-feira (17).

“Torcedor tem que ir amanhã, lotar a Arena. É uma competição que o grupo gosta, estamos acostumados a disputar. Tem que ir para a Arena, incentivar. Mais do que nunca precisamos da ajuda do torcedor. Por isso estou pedindo para comparecerem na Arena. Temos trabalhado para melhorar a cada jogo e voltar a agradar o torcedor”, destacou o técnico.

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30min, na Arena, em Porto Alegre. A partida acontece pelas oitavas de final da competição nacional.

