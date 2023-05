Polícia Foragido da Justiça é preso por estupro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Questionado sobre a situação, ele tentou ludibriar os policiais afirmando que a situação já estava resolvida Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta terça-feira (16), um homem em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na BR-116. Ele era procurado pela Justiça do Rio Grande do Sul desde setembro do ano passado.

Durante operação de combate ao crime na BR-116, a equipe da PRF abordou um Palio com placas de Caxias do Sul. Ao realizar as consultas preliminares, os policiais verificaram que o condutor possuía antecedentes por estupro. Questionado sobre a situação ele tentou ludibriar os agentes afirmando que a situação já estava resolvida.

No entanto, ao aprofundar as pesquisas, a equipe policial constatou que existia um mandado de prisão definitiva expedido para o abordado por estupro de vulnerável com pena de 14 anos e 10 meses.

O motorista, um homem de 44 anos, natural de Cerro Negro, em Santa Catarina, já tinha antecedentes por lesão corporal. Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária local para o registro e encaminhamento ao sistema prisional.

