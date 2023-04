Grêmio Torcedores do Santos invadem espaço destinado aos gremistas no intervalo de partida na Serra

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Segundo a Brigada Militar, oito santistas foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A partida entre Grêmio e Santos, que fechou a 1ª rodada do Brasileirão 2023, na noite desse domingo (16), foi marcada por uma briga nas arquibancadas no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

No intervalo do jogo, torcedores do time paulista invadiram o espaço reservado para os gremistas, e o policiamento teve que agir para evitar uma maior confusão entre os envolvidos.

Os torcedores de Grêmio e Santos passaram a maior parte do primeiro tempo se provocando e trocando xingamentos. No intervalo, os santistas forçaram o portão que dividia os setores e partiram para cima da torcida adversária. Foi neste momento, que a tropa de choque da Brigada Militar (BM) agiu e conseguiu controlar os exaltados.

De acordo com a BM, oito torcedores do Santos foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal e um gremista prestou depoimento por suposta injúria racial.

Veja o vídeo da confusão:

Briga generalizada entre torcedores do Santos e do 🇪🇪#Grêmio no Estádio Alfredo Jaconi.@rdgrenal pic.twitter.com/LLwHldqjT0 — Nícolas Córdova (@NCordova01) April 16, 2023

2023-04-17