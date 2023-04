Rio Grande do Sul Bioma do Pampa receberá quase R$ 40 milhões para desenvolvimento de sistemas de produção inovadores e sustentáveis

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Área se estende por 1 milhão de quilômetros-quadrados no Rio Grande do Sul e partes da Argentina, Uruguai e Paraguai. (Foto: Arquivo MP-RS)

Foi lançado neste fim de semana o projeto “Alianza Mais”, iniciativa destinada a proporcionar assistência técnica, incentivos e financiamento de projetos de ampliação da produtividade agropecuária e conservação ambiental no bioma do Pampa. A parceria prevê um investimento de 7 milhões de euros (quase R$ 40 milhões) nos próximos cinco anos, em favor de produtores rurais comprometidos com conservação dos campos nativos da região.

Desse total, 2 milhões de euros (R$ 10,8 milh;ões) têm origem em aporte do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM). A iniciativa é da Sociedade para Conservação das Aves do Brasil (Save Brasil) e da Alianza del Pastizal, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e supervisão da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

Com o cofinanciamento da Save Brasil e do BRDE, ao longo do projeto será disponibilizada uma linha de crédito especial, com incentivo a fundo perdido para viabilizar investimentos em sistemas de produção inovadores e sustentáveis, que ajudarão a gerar maior renda para os produtores pecuários desta região da América do Sul.

No foco do crédito estão investimentos na cadeia produtiva da carne, porém com possibilidade de apoio a outras tecnologias e atividades econômicas, como geração de energia mediante fontes renováveis e investimentos em cadeias produtivas como turismo, vitivinicultura e olivicultura.

Também com o propósito de apoiar a expansão e consolidação da iniciativa Alianza del Pastizal, com ações correndo há 17 anos, o projeto deverá ter seu início ainda neste semestre. Para atingir suas metas, introduzindo novos modelos para alinhar produção e conservação do bioma Pampa, o “Alianza Mais” está estruturado em cinco frentes:

– Desenvolvimento de novos instrumentos financeiros para promover a manutenção de pastagens naturais nas propriedades pecuárias.

– Promoção de boas práticas agropecuárias.

– Valorização dos produtos agropecuários produzidos de forma sustentável no Pampa.

– Desenvolvimento do mecanismo de governança participativa na Alianza del Pastizal.

– Produzir conhecimentos relacionados com o impacto dos sistemas de produção pecuários sobre as mudanças climáticas e monitoramentos de biodiversidade (avifauna, mastofauna e flora).

Lançamento

A cerimônia de lançamento foi realizada na sede do Sindicato Rural de Lavras do Sul (Sudoeste gaúcho), com a presença do governador Eduardo Leite, que discursou:

“Saudamos esta parceria tão importante para a proteção do nosso mais importante bioma, que é o Pampa. Ainda mais em uma região com uma agropecuária tão forte e reconhecida pela sua qualidade. É a prova que o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental podem andar juntos”.

Também estavam presentes a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, além de líderes locais.

Bioma Pampa

As pastagens nativas do Cone Sul da América do Sul, chamadas de Pampa, ocupam área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros-quadrados, distribuídos entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Essa área abriga fauna e flora excepcionais, além de representar uma fonte única de variabilidade genética.

O Pampa sofreu perdas que totalizam mais de 2 milhões de hectares nos últimos 15 anos, devido principalmente à expansão de monoculturas como a da soja. A sua preservação requer soluções que envolvam atividades capazes de gerar receitas para os produtores, minimizando os impactos ambientais e preservando a biodiversidade.

Com o objetivo de reverter o quadro de redução dos campos nativos no bioma Pampa e toda sua avifauna associada, a Save Brasil atua desde 2005 na região do bioma Pampa no Rio Grande do Sul, como fundadora da Alianza del Pastizal e também sua representante oficial no Brasil.

A entidade foi criada em 2006 para integrar a produção rural à conservação da biodiversidade nos campos nativos do Sul do continente. Trata-se de uma iniciativa regional liderada pela ONG global BirdLife International e seus parceiros nacionais da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai para a conservação dos campos naturais do Bioma Pampa do Cone Sul.

(Marcello Campos)

