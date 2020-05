Grêmio Torcedores elegem dupla de volantes do Grêmio para o retorno do futebol

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Enquete da Rádio Grenal ouviu a opinião dos torcedores Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Uma das indefinições no time do Grêmio antes da paralisação das competições dizia respeito à dupla de volantes. A equipe que já contava com o esquema de titular com Matheus Henrique e Maicon ganhou o acréscimo de Lucas Silva, contrato para a temporada 2020. Com boa adaptação, o reforço já iniciou o ano disputando a titularidade e obrigou ao técnico Renato Portaluppi até mesmo a escalar os três nomes em certa ocasiões.

A Rádio Grenal, através do seu perfil oficial no Twitter (@rdgrenal), levantou o questionamento aos torcedores: quais devem ser os volantes titulares do Grêmio?

Em quatro opções, a mais votada foi a dupla formada entre Matheus Henrique e Lucas Silva, com 63.5% dos votos. Contudo, a escalação dos três nomes também teve adesão dos torcedores, ficando na sua opção mais votada, com 19.8% dos votos. A parceria entre M. Henrique e Maicon teve 10.9% dos votos, enquanto Maicon e Lucas Silva foi a opção menos votada, com 5.7%.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

