Grêmio Após isolamento por coronavírus, Diego Souza retorna aos treinamentos

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Atacante se apresentou e iniciou programa de treinamentos físicos. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A reapresentação do elenco gremista na manhã da segunda-feira teve uma novidade. Diagnosticado no início do mês com COVID-19, o atacante Diego Souza terminou sua quarentena no Rio de Janeiro e se apresentou no CT Luiz Carvalho, iniciando as primeiras avaliações. Recuperado sem sequelas da doença, o autor do gol da vitória no Gre-Nal 423 está liberado para as atividades. No início da quarta semana de treinos, os atletas fizeram trabalhos físicos.

Diego Souza cumpriu todos os protocolos ao chegar no Centro de Treinamentos. Em uma primeira barreira foi submetido a uma mensuração de temperatura e, depois, realizou os testes definidos no protocolo do Clube. Recepcionado pelas equipes de preparação física e fisiologia, o jogador deu início às avaliações físicas e, depois, conversou com a assessoria de imprensa tricolor sobre ter tido a doença e o período que passou em casa – e não negou a saudade do convívio no CT.

Também autor do último gol do Grêmio antes da parada das competições – o terceiro na vitória por 3 a 2 sobre o São Luiz, no dia 15 de março – Diego Souza deixou um recado para os torcedores do Clube, ansiosos para ver o time de Renato Portaluppi em campo.

“Saudade muito grande. Graças a Deus superei e estou muito feliz de ter retornado aos treinamentos. Quando eu estava pronto para voltar, fiz um exame lá no Rio de Janeiro. Eu não tinha sintomas, talvez nem motivo para azer, mas fiz o exame e ele detectou que eu estava com COVID-19. Fui monitorado e mantive contato com o Departamento Médico, mas não tive nenhum problema, nem minha família”, relata.

