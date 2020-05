Grêmio Técnico da Transição do Grêmio aponta Pepê com características mais semelhantes para substituir Everton

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Camisa 11 pode ser negociado com clube italiano Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a eminência da saída de Everton, tendo como destino o Napoli, já há indicações de quem pode ser o substituto do atacante no time do Grêmio. Pepê é o principal candidato, e também com as características mais semelhantes ao camisa 11, conforme a avaliação do técnico do Grupo de Transição do tricolor, Thiago Gomes.

“O Pepê é com certeza, com a característica mais próxima do Everton. É um atleta que já esta em outro patamar”, apontou o treinador em entrevista à Rádio Grenal, nesta segunda-feira (25). Thiago ainda fez destaque ao trabalho de preparação para a formação de futuros sucessores de peças da equipe principal.

“O Grêmio tem jogadores que estão sendo formados para serem substitutos do Pepê, Ferreira. O Grêmio está muito bem servido. O trabalho do Grêmio de formação e sucessão esta sendo muito bem feito”, destacou o comandante do Grupo de Transição.

Ao contrário do time principal, a equipe de base tem realizado os treinamentos em casa. Enquanto segue a indefinição quanto a volta das competições da categoria, a preparação visa servir ao elenco de Renato Portaluppi. “Teremos um calendário muito apertado no retorno. Nossa ideia é estar preparado ao máximo para servir bem ao grupo principal. O objetivo é de dar suporte.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio