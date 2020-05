Mundo Toronto, Londres e Berlim também têm protestos antirracistas após a morte de um negro por um policial branco

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Centenas protestam em frente a embaixada dos Estados Unidos em Berlim. (Foto: Reprodução/ Twitter Carl Nasman)

Outras cidades no mundo também registraram protestos, no sábado (30), contra o racismo após a morte de George Floyd durante uma abordagem policial em Minneapolis, nos EUA. Manifestantes saíram às ruas nas capitais do Reino Unido e Alemanha e também em Toronto, no Canadá.

Nos Estados Unidos, foi o 5º dia seguido de protestos desde que o ex-segurança de 42 anos morreu após ser sufocado por um policial. A escalada de tensão se espalhou por várias cidades americanas, que decretaram toque de recolher para tentar conter atos de violência e confrontos.

Em Berlim, na Alemanha, milhares de manifestantes se reuniram em frente à embaixada americana. Muitos carregavam cartazes pedindo Justiça por George Floyd e espalhavam a frase do movimento “Black Lives Matter” (vidas negras importam, em português).

Em Londres, o protesto pacífico foi no distrito de Peckham, ao sul da capital britânica.Os manifestantes gritavam “Justiça por George Floyd” e carregavam faixas e cartazes em homenagem ao afro-americano vítima da violência policial.

Na cidade canadense de Toronto, o protesto contra o racismo também foi em homenagem a Regis Korchinski-Paquet, umhomem negro que morreu depois de cair de um prédio durante uma abordagem policial.

Bolsonaro

Momentos depois de participar de manifestação em que faixas pró-golpe militar e favoráveis a uma ‘intervenção’ no Supremo Tribunal Federal (STF) foram expostas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou o Twitter para atacar protestos antifascistas realizados em algumas cidades brasileiras neste domingo. Para isso, compartilhou uma mensagem publicada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

“Os Estados Unidos da América vão classificar ANTIFA (termo para designar grupos antifascistas) como organizações terroristas”, postou o estadunidense.

Nos EUA, uma onda de protestos antirracistas tomou conta das ruas do país após George Floyd, um homem negro, ser morto por um policial branco em Mineápolis.

No Brasil, uma série de manifestações pró-democracia e antifascistas foram realizadas em capitais brasileiras neste domingo. A principal delas foi em São Paulo, onde integrantes de torcidas organizadas de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo se juntaram na Avenida Paulista em ato contra Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, grupos a favor e contra o presidente também se manifestaram

Anonymous

Na madrugada do domingo (31), o grupo de hackers Anonymous manifestou sua revolta após a morte de George Floyd. Num vídeo divulgado nas redes sociais, um membro do grupo cobrou por justiça, caso contrário, sua equipe iria expôr vários crimes envolvendo a polícia norte-americana.

Na mensagem, o coletivo de hackers deu sua palavra de ordem – os responsáveis pela morte de Floyd deveriam ser acusados pelo assassinato brutal. “Esses oficiais devem enfrentar acusações criminais, e o oficial [Derek] Chauvin, especialmente, deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça, então estaremos expondo seus muitos crimes ao mundo”, declarou o grupo.

