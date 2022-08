Cláudio Humberto Total de brasileiros ocupados subiu 5,3 milhões

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Medo mineiro. (Foto: Reprodução)

O número de brasileiros ocupados chegou ao recorde de 98,3 milhões em maio deste ano, o que representa alta de 5,3 milhões em relação a dezembro de 2018, quando esse total somava 93 milhões, segundo o IBGE. A marca nunca antes atingida pelo Brasil foi muito comemorada pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, que já dá como certo superar 100 milhões de pessoas ocupadas durante a campanha.

Salário maior

O salário médio na contratação também disparou 24% nesse período, passando de R$1.531 em 2018 para os R$1.898 de maio deste ano.

No caminho certo

Se o número de brasileiros ocupados disparou, o de desempregados segue em queda e baixou para 9,3%, a menor taxa desde 2015.

Reconhecimento

Os resultados refletem melhora na economia, que fez até mesmo o FMI revisar a previsão de crescimento do PIB brasileiro de 0,8% para 1,7%.

Gigantes americanos

Enquanto o Brasil surpreende repetidamente o mundo com a pujança da economia, EUA estão em recessão técnica com 2º trimestre de retração.

Negar registro a Bolsonaro é cereja no bolo petista

A eventual decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de negar registro à candidatura de Jair Bolsonaro, como já se fala abertamente, seria a “cereja no bolo” dos estrategistas da campanha petista, que, a pretexto de “defesa da democracia”, articulam iniciativas para afastarem do atual presidente as elites políticas e empresariais que o consideram “rude” ou “menor” ou “vergonhoso”, como diziam de um certo semianalfabeto que virou presidente e se revelou um dos políticos mais corruptos da História.

Elite tucana à deriva

A estratégia andou após a burrada do PSDB de abrir mão da candidatura própria, deixando sem pai nem mãe milhares de formadores de opinião.

Foi no voto, senhores

No Brasil dos ignorantes políticos, adversários agem como se ele fosse usurpador um presidente eleito pela vontade de 58 milhões de eleitores.

Golpe é contra eleito

Além da democracia, qualquer improvável “golpe” vitimaria o próprio presidente. Golpes são aplicados contra presidentes eleitos.

DataTebet

A candidata do MDB a presidente, Simone Tebet, que calculou mal as próprias chances, disse ao programa Pânico que, “sem candidatura de centro”, o petista Lula “está eleito no primeiro turno”.

Tendência Lula

Ao avisar que vai se lançar candidato a presidente, o ex-deputado Roberto Jefferson se transformou apenas no segundo presidiário (ou ex) a lançar candidatura à Presidência da República.

Disputa capixaba

Candidato à reeleição, o governador capixaba Renato Casagrande (PSB) lidera pesquisa Perfil da semana, com 33%. O candidato do PL de Bolsonaro, Manato foi o que mais cresceu no mês: é 2º com 14,6%.

Mico magistral

O “juiz do mensalão” Joaquim Barbosa desfiliou-se do PSB de Geraldo Alckmin em dezembro, bem a tempo de evitar o mico ao qual Luciano Bivar irá meter Sergio Moro, bravo juiz da Lava Jato, com o apoio a Lula.

Pior das fakes

O golpe da falsa oferta de emprego atinge grandes empresas como Mercado Livre, Santander e até o Sebrae. E no DF pequenas empresas locais, como restaurantes, também viraram alvo dos fraudadores.

Entre 217 países

Segundo estudo do Our World in Data, da Universidade de Oxford, a China é o quarto país menos democrático do mundo, atrás apenas da Eritreia, Catar e Arábia Saudita. Dinamarca é número 1; Brasil, o 61º.

Há pouco tempo

Completa 29 anos nesta segunda-feira (1º) a adoção do Cruzeiro Real, que substituiu Cruzeiro como a nova moeda brasileira, após “excesso de zeros”. Foi a última moeda oficial no Brasil antes do Real.

Em segundo plano

A polarização das instituições brasileiras fará passar quase despercebido o bicentenário da independência. Caso houvesse grandiosa celebração, a oposição acusaria o governo de gastar dinheiro sem necessidade.

Pensando bem…

…agosto começa com todos de olho em setembro e outubro.

PODER SEM PUDOR

Medo mineiro

O senador Milton Campos, da antiga UDN mineira, não era conhecido apenas pela honestidade. Também era conhecido o seu cuidado excessivo, para não dizer medo, nas viagens aéreas. Uma vez, voando de Belo Horizonte para Brasília, e ao enfrentar grande turbulência, ele levou a mão ao pescoço e ficou pálido. A aeromoça, gentil, perguntou: “O senhor está com falta de ar? Milton Campos respondeu amavelmente: “Não, minha filha. É falta de terra mesmo.”

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

