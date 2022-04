Brasil Toyota anuncia fechamento de fábrica histórica no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Unidade de São Bernardo do Campo, no ABC, que hoje faz peças, será desativada aos poucos, a partir de dezembro. (Foto: Toyota/Divulgação)

A Toyota do Brasil anunciou nesta terça-feira (5), que vai fechar sua fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e transferir as operações para as unidades de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz, no interior de São Paulo.

A planta mais antiga do grupo – e a primeira da montadora fora do Japão – foi inaugurada em 1962 para a produção do icônico jipe Bandeirante, modelo que ficou em linha por quase 40 anos. Atualmente, produz componentes para veículos das outras unidades brasileiras e para exportação à Argentina e Estados Unidos.

Dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC dizem que foram pegos de surpresa com uma carta enviada pela montadora. Foram então para os portões da fábrica conversar com os 550 trabalhadores. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, também foi informado da mudança nesta terça e lamentou o fato.

Ele afirma que vai procurar o presidente da montadora no Brasil, Rafael Chang, para tentar convencer o grupo a permanecer na cidade. No fim de 2019 o município perdeu a fábrica da Ford e no local está sendo construído um centro de logística.

A Toyota informa que a mudança será feita de forma gradual a partir de dezembro, com conclusão prevista para novembro de 2023. Os funcionários que quiserem poderão ser transferidos para as outras unidades do grupo. Ao final do processo a área será vendida.

Segundo a empresa, a transferência visa maior sinergia entre suas unidades produtivas e faz parte de um plano de busca por mais competitividade frente aos desafios do mercado brasileiro e da sustentabilidade dos negócios no País, além de responder às rápidas mudanças do ambiente externo.

A montadora afirma que testou diversas possibilidades, no entanto a mais viável foi o fechamento. “A transferência é necessária para aumentar nossa competitividade; concentrando a produção em três plantas otimizaremos a infraestrutura, mantendo níveis de produção e de mão de obra”, assinala.

Centro de pesquisa

Após a inauguração das outras fábricas da marca em Indaiatuba (1998), Sorocaba (2012) e a de motores em Porto Feliz (2016) houve especulações sobre o destino da unidade do ABC, mas o grupo sempre afirmava que ela seria mantida.

Há cinco anos, a Toyota instalou no local seu o primeiro Centro de Pesquisa Aplicada na América Latina. Só havia estruturas desse tipo no Japão, EUA, Europa e Tailândia.

O objetivo era realizar, sem depender da matriz, modificações nos carros fabricados no País, criar edições especiais, avaliar novos materiais e, no futuro, talvez até desenvolver carros para a região, conforme diziam executivos na época.

Pouco antes, a empresa havia transferido sua sede administrativa de São Paulo para o ABC, de onde foi de novo transferida para Sorocaba, em 2020. Nos últimos anos foram investidos R$ 2 bilhões nas outras fábricas, além de mais R$ 50 milhões anunciados na semana passada para a renovação do Corolla, produzido em Indaiatuba.

Dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC afirmam que a decisão é injustificável porque, nas últimas negociações, a Toyota afirmava ter projetos para a planta.

