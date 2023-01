Porto Alegre Tradicional Descida da Borges terá mudanças neste ano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Evento que seria realizado em três fins de semana, acontecerá somente na sexta-feira (27) Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Em função das obras de revitalização e urbanização do Quadrilátero Central realizadas pela prefeitura, a tradicional Descida da Borges, que marca o aquecimento das escolas de samba para o Carnaval de Porto Alegre, terá mudanças este ano.

Por decisão do Comitê do Carnaval 2023, o evento, que seria realizado em três fins de semana, acontecerá somente na sexta-feira (27), a partir das 20h, em um palco montado no Largo Glênio Peres.

No local se apresentarão as escolas campeãs do Carnaval 2022: Grêmio Recreativo Entidade Social Beneficente Cultural Escola de Samba Filhos de Maria (campeã série Bronze); Realeza (campeã série Prata) e Imperadores do Samba (campeã série Ouro). Na ocasião, também será entregue a chave da cidade ao Rei Momo e as soberanas do Carnaval.

