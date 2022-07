Polícia Traficante é preso ao abastecer veículo carregado de maconha em um posto de combustíveis no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Setenta quilos da droga foram apreendidos pela PRF na BR-101, em Osório Foto: PRF/Divulgação Setenta quilos da droga foram apreendidos pela PRF na BR-101, em Osório. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), um traficante em um posto de combustíveis na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

O homem, de 28 anos, abastecia um veículo carregado de maconha quando foi abordado pelos policiais. Enquanto aguardavam para também abastecer uma viatura, os agentes sentiram um forte cheiro da droga vindo do carro do traficante e perceberam o nervosismo do homem.

Ao realizarem a abordagem e revistarem o veículo, os policiais encontraram 70 quilos de maconha no banco traseiro e no porta-malas. Preso em flagrante, o homem admitiu que estava sendo pago para transportar a droga de Santa Catarina para Porto Alegre. Ele já tinha antecedentes por tráfico.

