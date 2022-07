Porto Alegre Prazo para as inscrições dos piquetes no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre é estendido até sexta-feira

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

O acampamento será realizado de 7 a 20 de setembro no Parque Harmonia Foto: Maria Ana Krack/PMPA O acampamento será realizado de 7 a 20 de setembro no Parque Harmonia. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Os piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre deste ano têm mais tempo para fazer o pagamento das taxas e confirmar as inscrições. O prazo foi estendido até a próxima sexta-feira (29).

Segundo a prefeitura, já foram recebidas mais de 300 inscrições para o evento, um dos maiores do segmento cultural do Rio Grande do Sul. O acampamento será realizado de 7 a 20 de setembro no Parque Harmonia.

O Regulamento e Contrato do Acampamento Farroupilha 2022 foi aprovado, por unanimidade, no dia 15 deste mês pela Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre.

