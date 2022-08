Polícia Traficante é preso ao tentar embarcar com cocaína no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

A droga estava escondida dentro de uma caixa de som Foto: Divulgação

Quase seis quilos de cocaína foram apreendidos, na noite de terça-feira (02), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

A droga estava escondida na estrutura de uma caixa de som e foi localizada durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal no controle de passageiros e bagagens.

O responsável pela cocaína havia saído do Mato Grosso do Sul e embarcaria para São Paulo, de onde faria conexão para Doha, no Catar, e, posteriormente, para o Camboja, no Sudeste Asiático.

O criminoso, de 30 anos, foi preso pela Polícia Federal e indiciado por tráfico internacional de drogas.

