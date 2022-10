Rio Grande do Sul Traficante é preso com quase dois mil pinos de cocaína em Pantano Grande

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

Durante ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Voyage com placas de Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na tarde deste sábado (15), na BR-290, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante transportando quase dois quilos de cocaína prontos para a venda em um Voyage, em Pantano Grande.

Durante ação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Voyage com placas de Porto Alegre. Na abordagem, os policiais revistaram o carro e encontraram uma sacola plástica com 1762 pinos de cocaína em frente ao banco do passageiro, no assoalho do veículo.

O criminoso, de 39 anos, natural de Porto Alegre, com antecedentes por arrombamento de residência, lesão corporal, ameaça, desobediência e resistência, confessou que levaria a droga até Faxinal do Soturno.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O carro e os quase 2 quilos de cocaína, que poderiam render mais R$ 300 mil aos criminosos, foram apreendidos e encaminhados à polícia judiciária.

