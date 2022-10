Porto Alegre Semana começa com 1.612 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

Haverá ação especial pela empregabilidade para pessoas com 45 anos ou mais nesta segunda-feira

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.612 vagas disponíveis no sistema. A retirada da carta de encaminhamento para a entrevista de emprego deve ser feita na avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.

No setor de serviços, destaque para as 200 vagas de atendente de lojas e mercados, 87 para auxiliar de limpeza, 80 para consultor de vendas e 79 para fiscal de loja. Na área da construção civil, as principais oportunidades são 108 vagas para eletricista e 75 para pedreiro. Confira todas as ofertas de empregos cadastradas na lista abaixo.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

Dia da Inclusão Etária

Nesta segunda-feira (17), das 8h30 às 16h, quatro empresas parceiras oferecem 246 vagas no Dia da Inclusão Etária pela empregabilidade das pessoas com 45 anos ou mais. A ação é promovida pelo Sine com o Gabinete da Primeira-Dama, das 9h às 16h, na agência da av. Sepúlveda, s/n, Centro Histórico. Dessas, três empresas darão início ao processo seletivo no local.

Atendimento descentralizado

Na sexta-feira (21), o Sine no Território será realizado em dois bairros. Na Ilha do Pavão, a intermediação de mão de obra será na Associação de Moradores da Ilha do Pavão (rua A, s/n – Ilha do Pavão), das 13h às 16h. No Extremo Sul, o serviço será no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Hípica (rua Geraldo Tollens Linck, 235 – Campo Novo), das 9h às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

Vagas da semana no Sine Municipal

Açougueiro – 6

Ajudante, auxiliar de lanchonete – 2

Ajudante de pintor – 2

Ajudante de reparador (telecomunicações) – 3

Alimentador de linha de produção – 3

Alinhador de rodas – 2

Analista de marketing – 1

Analista de sistemas web – 1

Armador de estrutura de concreto – 23

Armador de estrutura de concreto armado – 16

Assistente de prevenção de perdas – 5

Assistente de vendas – 5

Atendente balconista – 3

Atendente de balcão – 1

Atendente de bar – 1

Atendente de farmácia – balconista – 1

Atendente de informações (telemarketing) – 10

Atendente de lanchonete – 19

Atendente de lojas – 73

Atendente de lojas e mercados – 200

Atendente de padaria – 3

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de almoxarifado – 3

Auxiliar de confeiteiro – 4

Auxiliar de contabilidade – 2

Auxiliar de cozinha – 14

Auxiliar de crédito – 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 7

Auxiliar de eletrônica – 1

Auxiliar de escrituração fiscal – 1

Auxiliar de estoque – 4

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de lavanderia – 3

Auxiliar de limpeza – 1

Auxiliar de limpeza – 87

Auxiliar de limpeza (vaga para PCD) – 11

Auxiliar de linha de produção – 34

Auxiliar de manutenção predial – 5

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de montagem de transformadores – 1

Auxiliar de nutrição e dietética – 1

Auxiliar de padeiro – 2

Auxiliar de pedreiro – 17

Auxiliar de segurança – 16

Auxiliar de serviço de segurança – 4

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar de topógrafo – 1

Auxiliar nos serviços de alimentação – 3

Auxiliar operacional de logística – 1

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Azulejista – 20

Balconista – 2

Bombista – 1

Caixa (supermercado) – 15

Caldeireiro montador – 2

Caldeireiro montador – 1

Camareira de hotel – 5

Carpinteiro – 48

Carpinteiro de fôrmas (concreto) – 6

Caseiro – 3

Chapista de lanchonete – 6

Chefe de serviço de limpeza – 1

Churrasqueiro – 1

Confeiteiro – 9

Conferente de carga e descarga – 3

Conferente de logística – 1

Consultor de vendas – 80

Controlador de acesso – 4

Cortador de roupas – 1

Costureira em geral – 28

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 11

Cuidador de idosos – 2

Desenhista técnico – 1

Desenvolvedor web (técnico) – 1

Dirigente e administrador de organização religiosa – 1

Eletricista – 108

Eletricista de instalações – 2

Eletricista de instalações de prédios – 20

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de instalações industriais – 2

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) – 1

Eletricista de manutenção industrial – 2

Eletrotécnico – 4

Empacotador, a mão – 6

Empregado doméstico nos serviços gerais – 3

Empregado doméstico (arrumador) – 4

Empregado doméstico (faxineiro) – 1

Encanador – 24

Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) – 2

Encarregado de estoque – 1

Encarregado de obras – 1

Encarregado de seção de controle de produção – 1

Encarregado de usinagem de metais – 1

Engenheiro civil vaga de estágio – 1

Engenheiro civil – 2

Estoquista – 1

Ferreiro – 4

Ferreiro armador na construção civil – 2

Fiel de depósito – 6

Fiscal de caixa – 6

Fiscal de loja – 79

Fiscal de prevenção de perdas – 1

Frentista – 1

Fresador (fresadora universal) – 2

Funileiro de veículos (reparação) – 2

Garçom – 14

Gerente administrativo – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 3

Jardineiro – 3

Lavador de carros – 1

Lavador de veículos – 3

Lubrificador de automóveis – 1

Manobrista – 2

Marceneiro – 3

Marmorista (construção) – 1

Matrizeiro – 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de compressores de ar – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 3

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de manutenção de ônibus – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico eletricista de veículos automotores – 2

Modelista de roupas – 1

Montador – 1

Montador, a mão – 2

Montador de aparelhos elétricos – 1

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de estruturas metálicas – 5

Montador de móveis de madeira – 3

Montador de paletes – 2

Montador instalador de acessórios – 1

Motorista carreteiro – 1

Motorista de automóveis – 20

Motorista de caminhão – 5

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Motorista de caminhão-guindaste – 2

Motorista de perua – 1

Motorista operador de betoneira – 1

Oficial de manutenção predial – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 1

Operador de caixa – 13

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 3

Operador de empilhadeira – 3

Operador de grua (móvel) – 2

Operador de impermeabilizador de tecidos – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 2

Operador de motosserra – 5

Operador de oxicorte – 1

Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) – 1

Operador de retro-escavadeira – 1

Operador de suporte técnico (telemarketing) – 2

Operador de telemarketing ativo – 2

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 4

Operador de telemarketing receptivo – 20

Operador de tratamento térmico – 1

Operador de tratores diversos – 1

Operador de vendas (lojas) – 2

Padeiro – 1

Pedreiro – 75

Pedreiro de acabamento – 1

Pintor de alvenaria – 4

Pintor de obras – 27

Pintor industrial – 1

Planejador de produção (técnico) – 1

Professor das séries iniciais – 1

Professor de engenharia – 2

Professor de nível médio na Educação Infantil – 1

Projetista de ferramentas – 1

Promotor de vendas – 7

Rasteleiro de asfalto – 1

Recepcionista atendente – 2

Recepcionista de consultório médico ou dentário – 1

Repositor de mercadorias – 1

Saladeiro – 1

Salgadeiro – 1

Servente de obras – 45

Servente de pedreiro – 1

Soldador – 40

Supervisor de logística – 1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos – 1

Supervisor de telemarketing e atendimento – 1

Técnico analista de qualidade – 1

Técnico de análise química – 2

Técnico de edificações – 2

Técnico de enfermagem – 1

Técnico de engenharia civil – 1

Técnico de planejamento e programação da manutenção – 1

Técnico de suporte de TI – 1

Técnico eletricista – 2

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 6

Técnico em segurança do trabalho – 6

Técnico instrumentista – 1

Técnico orçamentista de obras na construção civil – 1

Tecnólogo em logística de transporte – 1

Topógrafo – 1

Torneiro mecânico – 8

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor de comércio varejista – 5

Vendedor de serviços – 1

Vendedor interno – 42

Vendedor orçamentista – 2

Vendedor porta a porta – 6

Vendedor pracista – 8

Vigia – 5

