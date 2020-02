Polícia Traficantes são presos com cinco quilos de cocaína na BR-101, em Osório, no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

A droga estava em um Palio Weekend com placas de Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação A droga estava em um Palio Weekend com placas de Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois traficantes que transportavam cinco quilos de cocaína em um carro na BR-101, em Osório, no Litoral Norte gaúcho, na manhã desta quarta-feira (05).

O Palio Weekend com placas de Porto Alegre no qual os criminosos estavam foi abordado no sentido litoral-Capital da rodovia. Os dois ocupantes do carro apresentaram nervosismo desproporcional durante a abordagem, conforme os policiais.

Em revista no veículo, foram encontrados a droga e R$ 1.964 escondidos no painel do carro. O motorista, de 36 anos, tem antecedentes por ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já o passageiro, de 37 anos, tem antecedentes por ameaça, receptação, roubo de veículo e homicídio e estava em prisão domiciliar

