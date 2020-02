Rio Grande do Sul Divórcios em Cartórios de Notas já representam quase 67% das dissoluções de casamentos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

No Estado, 6.228 atos foram realizados diretamente em Tabelionatos, em procedimento que pode ser solucionado em apenas um dia Foto: Reprodução No Estado, 6.228 atos foram realizados diretamente em Tabelionatos, em procedimento que pode ser solucionado em apenas um dia. (Crédito: Reprodução) Foto: Reprodução

Os divórcios realizados diretamente em Cartórios de Notas do Rio Grande do Sul já representam cerca de 67% das dissoluções de casamentos feitas no Estado. Os dados constam da última pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2018, que registrou um total de 9.321 divórcios de casais gaúchos, dos quais 6.228 mil foram feitos diretamente em Tabelionatos de Notas.

O número, que tem crescido ao longo dos anos desde a edição da Lei Federal 11.441, que em 2007 permitiu a realização de separações e divórcios em Cartórios, registrou em 2018 um aumento de mais de 278% em comparação aos 2.239 atos realizados em Cartórios de Notas no primeiro ano de vigência da norma, segundo dados levantados pela central de dados do Censec (Colégio Notarial do Brasil).

O Rio Grande do Sul ocupa a segunda colocação no ranking nacional dos Estados que mais realizam divórcios em Tabelionatos de Notas, apenas atrás do Estado de Goiás, que possui 77,9% das dissoluções de casamentos feitas em cartórios. Mesmo com apenas 17% dos divórcios estaduais feitos em cartórios, São Paulo lidera o ranking no quesito de números absolutos, com 17.209 divórcios extrajudiciais concluídos em 2018.

Para o presidente do CNB/RS (Colégio Notarial do Brasil) – Seção Rio Grande do Sul, Ney Paulo Silveira de Azambuja, a mudança na legislação foi um marco histórico. “A Lei 11.471/07 foi uma verdadeira revolução no país. Um divórcio, que levava mais de um ano no Poder Judiciário é feito no mesmo dia em um Tabelionato de Notas, e um inventário, que poderia demorar mais de cinco anos, é finalizado, em média, em 3 meses através do extrajudicial. Sem falar no preço, muito mais em conta para o cidadão. É menos burocracia, menos tempo gasto e ainda por um preço mais baixo”, destaca.

Iniciativas inovadoras em alguns Estados da Federação, como Rio de Janeiro e São Paulo, que permitem a realização dos atos de divórcios mesmo quando existam menores envolvidos, mas onde as questões de pensão, visitas e guarda já tenham sido estabelecidas de forma prévia e judicialmente, têm contribuído para o aumento da busca pelo serviço em cartório. A tendência é de aumento à medida em que esta flexibilização é ampliada para os demais Estados do País.

Para realizar o divórcio em Cartório de Notas é preciso que o casal esteja em consenso quanto à separação e a divisão dos bens, não haja filhos menores e/ou incapazes envolvidos ou, em alguns Estados, que as questões de alimentos e guarda estejam resolvidas judicialmente.

Nestes casos, com todos os documentos pessoais necessários em mãos e estando as partes assessoradas por um advogado, os procedimentos podem ser resolvidos em poucas horas após agendamento do ato no Tabelionato de preferência dos cidadãos.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário