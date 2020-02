Porto Alegre Terraplanagem do trecho 3 da orla do Guaíba está em fase final

5 de fevereiro de 2020

Prefeito vistoriou obras de revitalização do trecho, acompanhado de secretários

Ainda neste ano, os porto-alegrenses terão mais um trecho da orla do Guaíba revitalizado e pronto para uso. O trecho 3, de 1,6 mil metros de extensão, entre o Arroio Dilúvio, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, e o Parque Gigante, será destinado à prática de esportes e terá a maior pista de skate da América Latina.

Elaborado pelo arquiteto Jaime Lerner, o projeto integra o conjunto de obras que estão devolvendo à população o convívio com o Lago Guaíba, esquecido por anos. Serão investidos no trecho 3 R$ 46.171.731,77.

A execução da obra é feita pelo Consórcio ACA/RGS – Serviços de Engenharia. Até o momento, 70% da terraplanagem foram concluídos. Depois dessa etapa de preparação do terreno, em cerca de dez dias deve começar a instalação das fundações, que são os alicerces para receber as edificações.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior, acompanhado dos secretários municipais de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, vistoriou os trabalhos na manhã desta quarta-feira, 5.

“Temos a expectativa, agora, de avançar 10% da obra a cada mês, o que significa dobrar a produção mensal. O consórcio nos garantiu que cerca de 300 funcionários trabalharão dia e noite, incluindo finais de semana, para acelerar o serviço”, conta Marchezan.

Estão sendo feitos também o cercamento, muros de gabião (malha de aço em forma de caixas, preenchidas por pedras), drenagem pluvial e o aterro da pista de skate. Já foi concluída a sinalização provisória, que mudou o lado da faixa compartilhada entre pedestres e ciclistas para o período de obras. De acordo com Gazen, o tempo seco tem ajudado no andamento.

“A obra está acelerada, pelo aproveitamento do período de clima favorável e a diminuição da circulação de veículos em razão das férias. Após a conclusão da terraplanagem, já se iniciam os serviços nas redes de água, esgoto e energia, além da pavimentação e da construção das quadras de esportes, pista de skate e estacionamento”, detalha.

O valor executado da obra, desde o início, em outubro de 2019, até o final de janeiro deste ano, é de aproximadamente R$ 5 milhões. No local do estacionamento de veículos leves, que terá cerca de 150 vagas, inclusive para pessoas com deficiência, já foi realizada a limpeza para o início da colocação de meios-fios e blocos de concreto.

Projeto

O novo espaço terá ciclovia, área grande de arborização e iluminação led 24 horas. Também contempla 27 quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes, a maior pista de skate da América Latina e três bares. Os recursos para a obra são do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Esquema de trânsito

O bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva nos finais de semana (quando se transforma e rua de lazer) voltará para o sentido original, com liberação para pedestres na direção Centro-bairro, da avenida Ipiranga com destino à Zona Sul.

No mesmo sentido, também haverá bloqueio para circulação de caminhões em uma faixa de trânsito junto à orla, aos sábados, domingos e feriados. O trecho se estende por 800 metros, a partir da Ipiranga.

